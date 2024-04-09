EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Высший европейский суд отклонил иск португальцев к странам, не выполняющим обязательства по климату

Высший европейский суд отклонил иск португальцев к странам, не выполняющим обязательства по климату
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В то же время суд принял во внимание обвинения властей со стороны пожилых женщин из Швейцарии

РЕКЛАМА

Высший европейский суд по правам человека во вторник отклонил иски шести португальских подростков и мэра из Франции, направленные на то, чтобы заставить страны выполнить международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В то же время суд занял сторону группы пожилых женщин из Швейцарии, которые обвиняли власти в недостаточных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, что привело к ухудшению их здоровья. Ранее они обращались в судебные инстанции родной Швейцарии. 

Это стало первым судебным разбирательством такого рода в Страсбурге.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Доклад Евростата: под угрозой бедности - 22% населения

Операция Евросоюза "Аспидес": отбито 11 нападений хуситов

"Убийство за переписку": обвинения предъявлены четырем молодым людям

Швейцария Глобальное потепление Европейский союз изменение климата