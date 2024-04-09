Высший европейский суд отклонил иск португальцев к странам, не выполняющим обязательства по климату

By Euronews

В то же время суд принял во внимание обвинения властей со стороны пожилых женщин из Швейцарии

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Высший европейский суд по правам человека во вторник отклонил иски шести португальских подростков и мэра из Франции, направленные на то, чтобы заставить страны выполнить международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В то же время суд занял сторону группы пожилых женщин из Швейцарии, которые обвиняли власти в недостаточных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, что привело к ухудшению их здоровья. Ранее они обращались в судебные инстанции родной Швейцарии.

Это стало первым судебным разбирательством такого рода в Страсбурге.