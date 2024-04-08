В убийстве школьника обвиняются четверо

Обвинения в убийстве 15-летнего мальчика предъявлены во Франции четверым молодым людям. Двое обвиняемых взрослые, двое несовершеннолетние.

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Четверым молодым людям предъявлены обвинения в убийстве 15-летнего мальчика во Франции. Двое обвиняемых взрослые, двое несовершеннолетние.

Четверым молодым людям предъявлены обвинения в убийстве 15-летнего мальчика во Франции.

Это дело потрясло нацию и усилило обеспокоенность по поводу насилия в школах. Жертва, которую прокуроры назвали Шамседдином, подверглась нападению и избиению, на выходе из школы в городе Вири-Шатийон примерно в 20 километрах к югу от Парижа в четверг. Подросток скончался в больнице в пятницу от полученных травм.

Сообщается, что инцидент связан со спором по поводу того, что прокуратура назвала перепиской сексуального характера с сестрой одного из обвиняемых.

15-летней несовершеннолетней девочке также предъявлено обвинение в "умышленной неспособности предотвратить преступление". Об этом заявил прокурор Грегуар Дюлен.

Он добавил, что двое обвиняемых - 20-летний взрослый и несовершеннолетний - помещены под стражу. Двое других молодых людей также были заключены под стражу до слушания дела судьей по вопросам свободы и содержания под стражей в среду.

Все пятеро были взяты под стражу в пятницу, на следующий день после инцидента. Пострадавший, которому была оказана медицинская помощь, скончался в пятницу днём в больнице Неккер в Париже в результате полученных травм.

Согласно первоначальным выводам расследования и заявлениям обвиняемых, процитированным прокурором рано вечером в воскресенье, два брата узнали несколькими днями ранее, что "их сестра переписывалась с парнями своего возраста по сексуальным вопросам".

"Опасаясь за ее репутацию и репутацию своей семьи, они приказали нескольким мальчикам не вступать с ней в дальнейшие контакты. Затем они узнали, что жертва хвасталась, что может свободно разговаривать с их сестрой, поскольку еще не подвергалась давлению с их стороны» », — добавил Грегуар Дюлен.

Два брата в сопровождении двух знакомых в четверг пошли в среднюю школу Саблон, где "случайно" столкнулись с Шамседдином, согласно их заявлению, цитируемому прокурором. Они говорят, что попросили подростка последовать за ними в здание, чтобы "получить объяснения по поводу замечаний, которые он делал в адрес молодой девушки".

"Спор обострился, были нанесены удары, в результате чего жертва упала", - продолжил прокурор.

По информации Franceinfo, подросток получил травму головы и другие повреждения на теле.

По словам прокурора, 20-летний брат обратился в экстренные службы, но, "чтобы обеспечить свой побег", дал полиции "ложную информацию, объяснив, в частности, что он видел, как несколько молодых людей в капюшонах бежали".

По данным Franceinfo, оба брата уже были осуждены за насилие и преступления, связанные с наркотиками.

По словам прокурора, следствие установило, что 15-летняя сестра в момент событий отсутствовала. Именно ее обвиняют в "умышленной неспособности предотвратить преступление". По ходатайству прокурора "в отношении нее была назначена временная судебная воспитательная мера, включая помещение в учебное заведение".

Эмоции в Вири-Шатийоне накалились после смерти 15-летнего Шамседдина, которого забили до смерти возле его средней школы в пятницу, 5 апреля. В субботу люди несли цветы и зажигали свечи возле средней школы Ле Саблон в регионе Эссон. Весь город потрясён новостью о смерти подростка, на которого напали, когда он выходил из школы.

"Мы ошеломлены", - сказал один из жителей.

"Это событие потрясло нас всех", - добавил другой.

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Пришедшие засвидетельствовать свое почтение заявили, что им жаль молодого человека.

"Думаю, такую дикость трудно объяснить. В любом случае, мы к такому не привыкли", - сказал учитель французского языка в школе.

В Коллеж-де-Саблон создана ячейка психологической поддержки и в этом районе были усилены меры безопасности.

"Вся нация в трауре", — написала министр образования Николь Беллубе в социальной сети X после того, как школьник скончался от полученных травм/

Avec @GDarmanin et @E_DupondM, nous déployons un véritable bouclier autour de notre École. Une École qui ne laisse aucune place à la violence et aux menaces. pic.twitter.com/G1iHOLo2LG — Nicole Belloubet (@NBelloubet) April 4, 2024

Правительством Франции разработан план по борьбе с насилием в школах.