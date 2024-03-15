'Что-то пошло не так': санкции ЕС не помешают Путину переизбраться. Почему?

Президент Владимир Путин практически гарантированно получит еще шесть лет власти на выборах в России. Противники режима - многие находятся за решеткой или в эмиграции - говорят, что в ЕС пора пересмотреть подход к санкциям, чтобы, наконец, "достать" Кремль.

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Критики президента России Владимира Путина говорят, что ЕС должен сделать больше, чтобы помочь разорвать парализовавшую страну хватку властных элит.

Выборы президента проходят в РФ после того, как Москва взяла под контроль очередную территорию в Украине. Правящая элита богатеет, Россия продает нефть по цене, превышающей потолок G7, военные получают санкционные военные технологии через третьи страны, а голос самого яростного критика Путина, Алексея Навального, навсегда замолк.

Ошибки санкционного режима

"Россия может быть самой подверженной санкциям страной в мире, но в ограничительных мерах западных союзников было много ошибок", - сказал Euronews российский оппозиционер Дмитрий Гудков. По его словам, санкции выгодны Путину и вредят гражданам.

Европейские чиновники только сейчас осознают, что "что-то пошло не так", добавил Гудков. В прошлом месяце московский суд запретил главному сопернику Путина Борису Надеждину участвовать в выборах.

Сам Гудков, экс- депутат Госудмы и лидер оппозиционной "Партии перемен", был выслан в Украину в 2021-м после того, как его задержали из-за "липового", по его словам, дела. В феврале московский суд выдал ордер на его арест по обвинению в распространении фейков о российской армии. Бывшему политику грозит до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Гудков в Госдуме в 2015. Provided by Dmitry Gudkov

Для российских диссидентов нелегитимность Путина не подлежит сомнению: с марта 2023 года российский лидер - в розыске по ордеру Международного уголовного суда за военные преступления, совершенные в Украине. Референдум 2020 года, позволивший ему баллотироваться еще на два срока, был признан международными наблюдателями фарсом, а нынешние выборы проходят и на незаконно аннексированных территориях Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья.

"Друзья Путина смеются над вами"

По мнению Расы Юкнявичене, депутата Европарламента от Литвы, у ЕС нет "эффективной структуры" для введения санкций против России из-за отсутствия опыта. В прошлом месяце ЕС представил 13-й пакет, чтобы еще больше ограничить доступ Москвы к военным технологиям и предотвратить обход санкций. Но западные лидеры, добавила Юкневичене, "боятся как следует наказать Путина, сокрушить путинский режим и оказать Украине всю необходимую поддержку".

По данным Forbes, с 2022 года общее состояние богатейших россиян увеличилось на 152 миллиарда долларов (139 миллиардов евро).

Выступая в феврале перед министрами иностранных дел стран ЕС, вдова Навального Юлия заявила, что санкции недостаточно сильно ударили по российской элите. Она утверждала, что олигархи переписали активы на родственников и друзей, чтобы избежать ареста имущества. "Друзья Путина просто смеются над вами", - сказала Навальная.

По данным Атлантического совета, американской НПО, после масштабного вторжения в Украину Россия смогла продавать нефть по цене выше 60 долларов за баррель, установленной странами G7 в декабре 2022 года. Более 70 % нефти Кремль перевозит "через теневой флот".

В докладе исследователей из Королевского колледжа Лондона говорится, что России удалось обойти санкции, импортируя запрещенную продукцию через дружественные регионы, такие как Грузия, Беларусь и Казахстан.

"Санкции не работают, и это очевидно для Запада", - заявила Euronews российский диссидент Анастасия Шевченко. Считая, что концепция санкций может быть эффективной, она утверждает, что мировому клубу предстоит "проделать большую работу", чтобы суметь повлиять на Путина.

Как помочь российской оппозиции?

Шевченко стал первым человеком в России, подвергшимся уголовному преследованию в соответствии с кремлевским законом о "нежелательных организациях". Во время ее заключения заболела старшая дочь Анастасии. Российские власти разрешили правозащитнице увидеться с дочерью лишь за несколько часов до смерти девочки.

По мнению Шевченко, одна из важнейших вещей, которую могут сделать европейские чиновники на предстоящих выборах - признать режим Путина нелегитимным. На выборах 2018 некоторые страны, в частности, США, Венгрия и Израиль, поздравили Путина с переизбранием. Франция и Германия тогда признали его победу, но воздержались от поздравлений.

Диссиденты также подчеркивали необходимость поддержки Западом россиян, бежавших от режима. Дмитрий Андросов, критик Путина, живущий в Берлине, рассказал Euronews, что в разных частях мира россиян не допускают к участию в ряде программ. Среди них, например - поворотная для карьеры стажировка в немецком Бундестаге, которую закрыли для россиян после вторжения в Украину.

"Запад должен сосредоточиться на тех, кто осмеливается хоть как-то показать, что он против этого режима, - сказал Андросов, - Это наше будущее. Это демократическая возможность для России. Мы должны поддерживать людей, которые выступают против режима и не боятся говорить об этом".

"Никто не знает Путина лучше нас"

Андросов является членом правления Партии Народной свободы России. Он покинул страну в 2022 году из-за политических преследований. По мнению ныне находящегося в изгнании Гудкова, чиновники ЕС также должны привлечь российских диссидентов к разработке санкционной политики. Гудков утверждает, что сделал несколько предложений европейским коллегам, но они не были учтены.

"Никто не знает Путина лучше, чем мы. Никто не знает нашу страну лучше, чем мы. Никто не знает российские элиты и гражданское общество лучше нас, - отметил политик. - Но, к сожалению, наш опыт не учитывается".

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Тем временем лидеры оппозиции призвали россиян прийти на избирательные участки 17 марта в полдень, написать фамилию "Навальный" или же порвать бюллетень в знак протеста. Хотя это не окажет прямого воздействия на режим, цель - в том, чтобы "повлиять на восприятие этих так называемых выборов", - отметил Гудков. - На национальном уровне это подорвет легитимность Путина. Мы хотим показать, что многие люди, которые приходят на избирательные участки, на деле выступают против Путина и войны. Это - единственный безопасный способ осуществить демонстрацию и выразить свою позицию, не подвергаясь аресту".

Шевченко признает, что уже наблюдает изменения в российском обществе. На фотографиях и видео с похорон Навального в этом месяце запечатлены тысячи людей, стоящие в очереди, чтобы отдать дань уважения лидеру оппозиции. И это - несмотря на угрозы ареста со стороны российской полиции. "Когда люди видят, как много вокруг таких же, как они, они избавляются от страха, - заметила Шевченко, - Шаг за шагом они перестают бояться".