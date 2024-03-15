В России начались президентские выборы

В бюллетене ещё никогда не было так мало фамилий: россияне выбирают из четырёх кандидатов на выборах с известным результатом. Региональные Избиркомы на Дальнем Востоке рапортуют о высокой явке. Власти пытаются противодействовать акции "Полдень против Путина", намеченной на воскресенье.

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В пятницу в России открылись избирательные участки для голосования на трёхдневных президентских выборах, которые, в отсутствие реальной оппозиции, позволят Владимиру Путину оставаться в Кремле ещё как минимум 6 лет.

Государственные СМИ уже отчитались о рекордной явке на Дальнем Востоке в первый день электоральной процедуры.

При этом высока доля тех, кто проголосовал электронно.

Помимо действующего президента, правящего уже четверть века, в списке ещё три кандидата – Владислав Даванков от партии "Новые люди", коммунист Николай Харитонов и Леонид Слуцкий, унаследовавший ЛДПР от Владимира Жириновского.

Это малозаметные политики из формально оппозиционных партий, которые не выступают ни против войны в Украине, ни против репрессий, в результате которых оппозиционные деятели и правозащитники были вытеснены из страны или отправлены за решётку.

Несмотря на то, что результат на выборах предрешён, кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам (кроме Путина), в регистрации отказали: подписи в поддержку Бориса Надеждина ЦИК забраковал, а журналистку Екатерину Дунцову не допустил и до сбора подписей.

Деятели, ответственные за ведение войны против Украины, уже отметились на участках. Так, министр обороны Шойгу и на несколько недель пропавший из поля зрения глава Генштаба Герасимов уже проголосовали "в Южном военном округе".

Издание "Важные истории" сообщает, что бюджетников и сотрудников госкомпаний принуждают голосовать в первые два дня выборов. На Камчатке бюджетников заставляют проголосовать в пятницу, "чтобы в выходные отдыхать и заниматься своими делами", пишет телеграм-канал SOTA.

Возможно, это связано с воскресной акцией "Полдень против Путина", которую продвигает из эмиграции часть российской оппозиции.

Призыв прийти к участкам в последний день выборов стал последним политическим высказыванием оппозиционера Алексея Навального до его смерти в колонии. По задумке Навального и его соратников суть акции – дать людям возможность увидеть единомышленников, выступающих против Путина и войны.

"Если мы придем одновременно, наш голос прозвучит громче", – заявила Юлия Навальная в видеообращении, опубликованном 6 марта.

При этом неизвестно, станет ли поход на участки в 12:00 в воскресенье безопасным.

Прокуратура Москвы уже пригрозила участникам "несогласованных массовых мероприятий" уголовной статьёй о воспрепятствовании выборам.

Поступают сообщения о том, что наблюдателей от общественных палат учат отличать участников "Полдня против Путина" от других "случайных" избирателей.

Среди возможных критериев протестного голосования по версии властей – пацифистская символика и "нервное поведение при виде сотрудников полиции".