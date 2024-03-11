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Политика ЕС. Новые правила для цифровых трудовых платформ в Евросоюзе

Эти правила были предложены Европейской комиссией в 2021 году.
Эти правила были предложены Европейской комиссией в 2021 году. Авторское право Peter K. Afriyie/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Cynthia Kroet
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"В согласованном тексте соблюден баланс между уважением национального трудового законодательства и обеспечением минимальных стандартов защиты", - говорят инициаторы документа

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Государства-члены ЕС и Европарламент  предварительно согласовали 11 марта новые правила для работников цифровых платформ, направленные на улучшение условий труда и регулирование использования алгоритмов цифровыми трудовыми платформами.

Сделка была заключена после того, как в прошлом месяце несколько сорвали политическое соглашение, достигнутое ранее между государствами-членами и Европейским парламентом.

Правила были впервые предложены комиссией в декабре 2021 года, чтобы защитить работников таких приложений, как Uber, Deliveroo и Glovo, которые часто рассматриваются как базы самозанятости, несмотря на то, что на них распространяются те же правила, что и для обычных работников.

Согласно закону, использование алгоритмов, применяемых в управлении персоналом, станет более прозрачным, что обеспечит контроль за автоматизированными системами со стороны квалифицированного персонала и даст работникам право оспаривать автоматизированные решения.

"Это первый в истории ЕС законодательный акт, регулирующий алгоритмическое управление на рабочем месте и устанавливающий минимальные стандарты ЕС для улучшения условий труда миллионов работников платформ по всему ЕС", - говорится в заявлении заместителя премьер-министра Бельгии, министра экономики и занятости Пьера-Ива Дерманя.

28 миллионов

"Согласованный текст устанавливает баланс между уважением национальных систем труда и обеспечением минимальных стандартов защиты для более чем 28 миллионов человек, работающих на цифровых платформах по всему ЕС",- говорится в сообщении совета.

Основные элементы компромисса касаются правовой презумпции, которая поможет определить правильный статус занятости людей, работающих на цифровых платформах.

Представитель Uber в своем заявлении отметил, что сегодняшнее голосование означает сохранение статус-кво, "когда статус работника платформы будет по-прежнему определяться от страны к стране и от суда к суду".

"Теперь Uber призывает страны ЕС принять национальные законы, обеспечивающие работникам платформ защиту, которую они заслуживают, сохраняя при этом независимость, которую они предпочитают".

Голосование на пленарном заседании

В прошлом месяце Германия, где работают Delivery Hero и Free Now, решила воздержаться от голосования вместе с Грецией и Эстонией. Франция, противник закона, заявила, что не может поддержать представленный на обсуждение текст.

Во время голосования в понедельник Франция и Германия также воздержались. 

В ходе переговоров Европарламент в основном придерживался позиции, благоприятной для работников, которая затрудняла платформам обход правовой презумпции, усиливала требования к прозрачности алгоритмов и ужесточала наказания за несоблюдение закона.

Разрыв между двумя институтами затянул переговоры на весь прошлый год.

Теперь текст соглашения будет доработан на всех языках ЕС и официально принят обоими институтами. Парламент, вероятно, проголосует на пленарной сессии в апреле.

После этого у государств-членов будет два года на то, чтобы включить положения директивы в свое национальное законодательство.

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