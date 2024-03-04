Бесплодие - это болезнь. В ЕС ученые помогают бездетным парам

Уникальный проект ReproUnion, патронируемый ЕС, помогает изучить проблемы бесплодия и помочь бездетным парам стать родителями.

В Скандинавии, как и во всей Европе, 25% пар испытывают трудности с зачатием ребенка. Так произошло и с героями репортажа, Каспером и Грю. После нескольких месяцев попыток они согласились принять участие в проекте ReproUnion. Этот датско-шведская программа, патронируемая ЕС, ставит на инновации, чтобы оптимизировать лечение бесплодия. В результате у пары родилась дочка Эстер.

Грю, счастливая мама, рассказывает: "Мне 38 лет, но выяснилось, что мои яйцеклетки немного старше моего реального возраста, а сперматозоиды Каспера в одни месяцы активны, а в другие нет. Мы узнали об этом после того, как приняли участие в тестах".

Грю сотрудничала с экспертами, работающими по линии проекта ReproUnion. По словам одного из них, Генриетты Сварре Нильсен, профессора Копенгагенского университета и консультанта клиники в Видорве, "бесплодие - это болезнь". "Мы знаем, что примерно треть случаев бесплодия связана с проблемами у женщин, треть - с проблемами у мужчин, а еще треть нам пока непонятна, - уточняет профессор. - Мы также знаем, что мужское бесплодие несет в себе риск последующих сердечно-сосудистых заболеваний. Есть основания ждать этого и у женщин. Это - один из аспектов, который мы хотим изучить".

В больнице, где консультирует Нильсен, ежегодно рождается около 7 000 детей - это примерно 12 % от общего числа рождений в Дании. Показатель снижается по многим причинам. Сегодня каждая восьмая женщина и каждый пятый мужчина не могут иметь детей. Помочь им стать родителями пытается команда ReproUnion.

Эксперты тесно сотрудничают с биобанком в шведском Лунде. Там при температуре минус 80 хранится более 2 миллионов образцов биоматериала, в то числе - и пробы, взятые от пациентов программы ReproUnion.

Ее общий бюджет составляет 6,7 млн евро, из которых 44% финансируется по линии Европейской политики сплочения 16,77% - Столичным регионом Дании, столько же - регионом Скания, еще 22,46% выделила компания Ferring Pharmaceuticals.

Благодаря проекту Каспер и Грю с надеждой смотрят в будущее. "Надеемся стать родителями второй раз, у нас в запасе есть еще одна яйцеклетка, - говорит Каспер. - Когда наш ребенок немного подрастет, думаю, мы попытаемся снова, чтобы у Эстер появился братик или сестричка".