Николас Шмит: "У нас должна быть социальная Европа"

Партия европейских социалистов, объединяющая социалистические и социал-демократические партии стран ЕС, рассматривает возможность выдвижения кандидатуры своего лидера Николаса Шмита на пост председателя Еврокомиссии после выборов в Европарламент.

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Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов в Риме, заявил, что из-за усиления ультраправых под угрозой оказалась, как он выразился, "сама душа Европы".

В течение ближайших месяцев левоцентристы, как ожидается, будут постоянно обвинять консерваторов в поддержке ультраправых в ходе предвыборной кампании.

Ведущий кандидат европейских социалистов на выборах в Европарламент Николас Шмит рассказал Euronews об их политическом манифесте.

"У нас должна быть социальная Европа, где ни один гражданин не чувствует себя брошенным. Мы заботимся о наших жителях, обо всех, кто может столкнуться с трудностями, такими как покупательная способность, с переходами и изменениями в нашей экономике. Мы не бросим их", - пообещал Шмит.

Занимающий сейчас пост еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Шмит претендует на то, чтобы сменить Урсулу фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, несмотря на то, что она уже заявила, что будет баллотироваться на второй срок от правоцентристской Европейской народной партии. Согласно опросам, социалисты пока уступают ЕНП, занимая вторую позицию.

Что касается высших должностей в институтах ЕС, представитель левоцентристов сейчас занимает пост верховного комиссара по внешней политике. Но в следующем созыве социалисты намерены бороться за председательство в Европейском совете, который собирает лидеров 27 стран союза.

Среди лидеров социалистов на эту должность претендует премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Вскоре он покинет пост главы португальского правительства, и как сказал Кошта журналистам, вопрос, где он продолжит свою политическую карьеру, пока не решен.

"В ходе дебатов между различными политическими кругами будет обсуждаться вопрос о том, какую работу необходимо выполнить и как ее распределить. А пока посмотрим, что будет происходить", - сказал Кошта.

Девиз манифеста социалистов: "Европа, которую мы хотим: социальная, демократическая и устойчивая". Нужен обновленный Зелёный пакт, заявила Euronews лидер социалистов в Европарламенте.

"Наша обязанность как европейцев - заботиться о планете для следующих поколений. Поэтому уже сейчас мы должны проводить политику и внедрять меры по борьбе с изменением климата; делать это таким образом, чтобы переход был справедливым, чтобы за изменение климата не платили те, кто находится в более трудном положении", - объясняет лидер S&D в Европарламенте Иратче Гарсиа.

Социалисты также обещают продолжить оказание помощи Украине, содействовать миру на Ближнем Востоке и укреплять оборону и безопасность Евросоюза, число членов которого в будущем увеличится за счет включения новых стран.