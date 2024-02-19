Птуй в Словении обрел место силы после реконструкции с участием ЕС

Проект реконструкции, поддержанный ЕС, объединил старое и новое для возрождения заброшенного района города Птуй в Словении. Речь идет о бывшей промзоне. Благодаря финансированию Европы и местных властей завод и соседние кварталы превращены в культурный центр.

Матевз Залар, архитектор проекта, показывает и рассказывает: "Вот центр одного из старейших городов Словении. До старта реконструкции он разрушался. Мы убрали отсюда все автомобили, провели восстановление с материалами, которые были здесь исторически - вымостили тротуар речной галькой и гранитом, вернули улицы горожанам, закрыв квартал для машин".

В городе, расположенном на древнем Янтарном пути на северо-востоке Словении, сегодня проживает чуть более 23 тысяч человек. Когда-то здесь развивалось стекольное производство; бывшая фабрика стал настоящим местом силы для горожан и гостей. Педагог по драматическому искусству Ажда Валцл дважды в неделю репетирует здесь со студентами. "Благодаря реконструкции стекольного завода у нас появились новые залы очень высокого качества с хорошей акустикой, - говорит она. - У студентов возникает чувство, что они - в настоящем театре, это помогает совершенствовать их работу мастерство".

Реставрация охватила в общей сложности 1 348 квадратных метров собственно завода, а также прилегающие к нему средневековые улицы и площадь, для которой были восстановлены оригинальные булыжники.

Нушка Гайшек, глава муниципалитета, говорит об огромном социоклуьтурном значении обновленного квартала. "Цель проекта - оживить старый город, воссоздать его пространство, придать ему новый смысл, а также дать молодежи свое место в городе, - уточняет она. - Здесь работает несколько культурных ассоциаций, есть ь и пожилые люди, чтобы развивать межпоколенческие связи".

Общий бюджет проекта составил без малого 5 миллионов евро, из которых чуть более 2 миллионов выданы по линии Европейской политики сплочения, еще 2,2 миллиона перечислил муниципалитет, а остальное - министерство окружающей среды Словении. Интерьеры и окружающее пространство культурного центра объединены единым архитектурным замыслом; выставки, концерты и другие мероприятия здесь расписаны на год вперед.