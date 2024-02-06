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Отступление Еврокомиссии в борьбе против пестицидов

Урсула фон дер Ляйен сделала это заявление, выступая перед членами Европейского парламента во вторник утром.
Урсула фон дер Ляйен сделала это заявление, выступая перед членами Европейского парламента во вторник утром. Авторское право European Union, 2024.
By Jorge LiboreiroGerardo Fortuna
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Председатель Урсула фон дер Ляйен отозвала проект закона, призванного сократить использования на территории ЕС химических средств против вредителей и сорняков. Это считается сильным ударом по "Зелёной сделке" стран-членов

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Так называемое Положение об устойчивом использовании (SUR) было впервые представлено в июне 2022 года с амбициозной целью сократить использование пестицидов вдвое к 2030 году. С самого начала проект SUR вызвал разногласия и стал объектом ожесточенного лоббирования со стороны сельскохозяйственного сектора. В прошлом году он был отклонен Европейским парламентом. В настоящее время законопроект застрял на политических переговорах между странами-членами ЕС, что свидетельствует о весьма слабом желании довести его до конца.

Комиссия предложила SUR с достойной целью снизить риски, связанные с химическими средствами защиты растений, - сказала фон дер Ляйен во вторник, выступая перед евродепутатами в Страсбурге. - Но предложение SUR стало символом поляризации".

Пестициды, используемые для поддержания урожайности сельскохозяйственных культур, считаются крупным источником загрязнения. Их связывают с утратой биоразнообразия, плохим качеством воды, деградацией почв и хроническими заболеваниями людей. Но в конечном счёте эти вещества помогают кормить население и делать продовольствие доступным.

Либеральный депутат от Румынии Дачиан Чолош считает, что в законопроекте не отражен весь набор этих факторов:

Он не принимает во внимание реальную ситуацию на месте. Я думаю, что все мы хотим сократить использование химических пестицидов. Но вопрос в том, чем их заменить, чем защищать растения, чтобы дать фермерам возможность продолжать свою работу.

План SUR предусматривает полный запрет пестицидов в зонах, которые должны быть экологически чистыми, таких как парки, луга и уголки девственной природы. Но "зелёный" депутат от Бельгии Филипп Ламбертс считает, что лоббисты хотят всё это распахать под посевы:

Они утверждают, что всё это делается во имя интересов фермеров. Но я не знаю, считают ли так же фермеры. Конечно, они чрезмерно полагаются на пестициды. В этом слове "пестициды", есть частичка «цид», означающая «убийство». Так что это не может быть чем-то хорошим.

Решение фон дер Ляйен принято на фоне растущей оппозиции правых политиков  европейской "Зелёной сделке" и широких протестов разгневанных фермеров, которые жалуются на бремя, создаваемое экологическим регулированием.

Движение протеста достигло Брюсселя на прошлой неделе во время саммита ЕС, вызвав сцены хаоса и разрушений. Фон дер Ляйен вместе с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов приняла участие в импровизированной встрече с представителями аграрного сектора сразу после окончания саммита.

Во своём выступлении во вторник глава Еврокомиссии призывала законодателей "прислушиваться к фермерам", которые сталкиваются с последствиями изменений климата, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.

Однако Фон дер Ляйен настаивает на том, что этот сектор, на который приходится более 10% выбросов парниковых газов и который в значительной степени субсидируется из бюджета ЕС, должен перейти к "более устойчивой модели производства".

Между тем акции фермеров продолжали во вторник распространятся по Евросоюзу. Похоже, труженики села готовы сметать своими тракторами всё, что стоит на пути к продовольственному изобилию, и в том числе природу и законы.

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