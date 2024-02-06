Отступление Еврокомиссии в борьбе против пестицидов

Председатель Урсула фон дер Ляйен отозвала проект закона, призванного сократить использования на территории ЕС химических средств против вредителей и сорняков. Это считается сильным ударом по "Зелёной сделке" стран-членов

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Так называемое Положение об устойчивом использовании (SUR) было впервые представлено в июне 2022 года с амбициозной целью сократить использование пестицидов вдвое к 2030 году. С самого начала проект SUR вызвал разногласия и стал объектом ожесточенного лоббирования со стороны сельскохозяйственного сектора. В прошлом году он был отклонен Европейским парламентом. В настоящее время законопроект застрял на политических переговорах между странами-членами ЕС, что свидетельствует о весьма слабом желании довести его до конца.

Комиссия предложила SUR с достойной целью снизить риски, связанные с химическими средствами защиты растений, - сказала фон дер Ляйен во вторник, выступая перед евродепутатами в Страсбурге. - Но предложение SUR стало символом поляризации".

Пестициды, используемые для поддержания урожайности сельскохозяйственных культур, считаются крупным источником загрязнения. Их связывают с утратой биоразнообразия, плохим качеством воды, деградацией почв и хроническими заболеваниями людей. Но в конечном счёте эти вещества помогают кормить население и делать продовольствие доступным.

Либеральный депутат от Румынии Дачиан Чолош считает, что в законопроекте не отражен весь набор этих факторов:

Он не принимает во внимание реальную ситуацию на месте. Я думаю, что все мы хотим сократить использование химических пестицидов. Но вопрос в том, чем их заменить, чем защищать растения, чтобы дать фермерам возможность продолжать свою работу.

План SUR предусматривает полный запрет пестицидов в зонах, которые должны быть экологически чистыми, таких как парки, луга и уголки девственной природы. Но "зелёный" депутат от Бельгии Филипп Ламбертс считает, что лоббисты хотят всё это распахать под посевы:

Они утверждают, что всё это делается во имя интересов фермеров. Но я не знаю, считают ли так же фермеры. Конечно, они чрезмерно полагаются на пестициды. В этом слове "пестициды", есть частичка «цид», означающая «убийство». Так что это не может быть чем-то хорошим.

Решение фон дер Ляйен принято на фоне растущей оппозиции правых политиков европейской "Зелёной сделке" и широких протестов разгневанных фермеров, которые жалуются на бремя, создаваемое экологическим регулированием.

Движение протеста достигло Брюсселя на прошлой неделе во время саммита ЕС, вызвав сцены хаоса и разрушений. Фон дер Ляйен вместе с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов приняла участие в импровизированной встрече с представителями аграрного сектора сразу после окончания саммита.

Во своём выступлении во вторник глава Еврокомиссии призывала законодателей "прислушиваться к фермерам", которые сталкиваются с последствиями изменений климата, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.

Однако Фон дер Ляйен настаивает на том, что этот сектор, на который приходится более 10% выбросов парниковых газов и который в значительной степени субсидируется из бюджета ЕС, должен перейти к "более устойчивой модели производства".

Между тем акции фермеров продолжали во вторник распространятся по Евросоюзу. Похоже, труженики села готовы сметать своими тракторами всё, что стоит на пути к продовольственному изобилию, и в том числе природу и законы.