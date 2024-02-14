By Euronews

Правда ли, что государство Израиль опубликовало видео, защищающее его от нападок в связи с блокированием поставок гуманитарной помощи в Газу? И более того, использовало для этого изображения, не связанные с войной? Разбираемся в "Кубе".

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Правда ли, что государство Израиль опубликовало видео, защищающее его от нападок в связи с блокированием поставок гуманитарной помощи в Газу? И более того, использовало для этого изображения, не связанные с войной?

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что Израиль распространяет дезинформацию с помощью этого видео. Давайте разберемся, что за этим стоит.

На официальном аккаунте государства Израиль в X (ранее Twitter) опубликован видеоролик с перечислением гуманитарной помощи, которую, как утверждается, оно предоставило населению Газы за четыре месяца войны с ХАМАС.

📍11,000 trucks 📍140,000 tons of food 📍1,000 water trucks 📍17,000 tons of medical supplies 📍23,000 tons of tents and shelter equipment Israel will continue to facilitate the transfer of life-saving humanitarian aid to Gaza. Our war is with Hamas, not with the people of Gaza. #FreeGazaFromHamas Posted by Israel in the USA on Tuesday, February 6, 2024

Вскоре после многочисленные пользователи соцсетей предупредили, что некоторые изображения, использованные в видео, не имеют никакого отношения к конфликту между Израилем и ХАМАС.

Ближе к концу видео показаны палатки и оборудование. Как утверждается в видео, Израиль предоставил их жителям Газы.

Но, выполнив обратный поиск изображений, мы обнаружили, что эти фотографии на самом деле были сделаны в марте 2022 года. На них изображены палатки на границе Молдавии и Украины для беженцев, спасающихся от полномасштабного вторжения России.

Пользователей соцсетей возмутило то, что, по их словам, было нечестной пропагандой со стороны Израиля.

В ответ официальный аккаунт государства Израиль в X опубликовал заявление: “Фотография была сделана в иллюстративных целях, и мы должны были заявить об этом в видео. В будущем мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность размещаемых нами видеоматериалов”.

Скандальный клип появился всего через несколько дней после того, как Организация Объединенных Наций предупредила, что Газа находится на грани голода.

Недавно десятки протестующих устроили сидячие забастовки, чтобы перекрыть путь грузовикам с гуманитарной помощью в Газу.

Ожидается, что операции по оказанию чрезвычайной помощи ещё больше пострадают после того, как Соединенные Штаты и другие ведущие доноры приостановили финансирование БАПОР - главного агентства ООН, ответственного за распределение помощи в Газе.

Доноры приняли такое решение после того, как израильская разведка обвинила некоторых сотрудников агентства в соучастии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября.

Данное решение раскритиковал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, который заявил, что прекращение финансирования БАПОР - “непропорционально и опасно”.