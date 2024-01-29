By Antonio Avenoso

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Около 13 500 подростков уже скоро могут допустить к вождению грузовиков. Это опасный эксперимент, который приведёт к увеличению числа водителей из группы повышенного риска за рулём транспортных средств, вызывающих наибольшие разрушения при ДТП, пишет Антонио Авеносо.

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Представьте себе: вы едете на машине по ухабистой дороге в сельской местности ночью. Ваши дети спят на заднем сиденье. Вокруг туман, видимость плохая.

Внезапно на встречной полосе появляется 40-тонная фура. Кого бы вы предпочли видеть за рулем? Взрослого, с многолетним опытом вождения в таких условиях? Или вчерашнего школьника?

Транспортное лобби хочет посадить за руль тинейджеров

С 2006 года рекомендованный в Евросоюзе минимальный возраст для водителей грузовиков был 21 год, и 24 - для водителей автобусов.

Но в последние годы представители автотранспортной отрасли настаивали на снижении возрастного порога, упирая на то, что это стало бы наименее затратным решением проблемы нехватки кадров.

Следуя их логике, улучшение условий труда, пересмотр рабочего распорядка и сокращение времени в пути, увеличения времени на отдых - бесполезные меры. Зато наём выпускников школ - уж точно сработало.

Лоббисты добились своего. Руководство Ес дало добро, и ряд стран-членов снизили минимальный возраст до 18 лет для вождения большегрузных транспортных средств - при условии, что юные водители прошли дополнительную профессиональную подготовку, сдав экзамены по терии и практике.

Но транспортный сектор нацелен на то, чтобы эти правила действовали по всему сообществу и континенту.

Можно подумать, что эта инициатива имеет серьёзное научное обоснование. Но это не так. Представители отрасли заявляют, что это не скажется на безопасности дорожного движения. Никаких доказательств или данных они не предоставили.

Автоцистерны на заправке в Весселинге близ Кельна, апрель 2022 года AP Photo/Martin Meissner

Индустрия хочет пойти ещё дальше и добиться разрешения для 16- и 17-летних подростков начинать сопровождаемое вождение грузовиков, чтобы далее, когда им исполнится 18, они могли получить водительские права.

В марте прошлого года Европейская комиссия уступила давлению и опубликовала предложение о пересмотре правил выдачи водительских удостоверений, согласно которому государства-члены должны предложить схему контролируемого вождения, позволяющую 17-летним садиться за руль фур. А в декабре комитет по транспорту Европейского парламента поддержал этот шаг.

По оценкам Еврокомиссии, в перспективе, водительские права должны получить 13 500 подростков.

Можно подумать, что эта инициатива имеет серьёзное научное обоснование. Но это не так. Представители отрасли заявляют, что это не скажется на безопасности дорожного движения. Никаких доказательств или данных они не предоставили.

Статистика по молодым водителям грузовиков крайне тревожна

Хуже то, что Еврокомиссия не изучила этот вопрос должным образом.

В качестве обоснования, официально приводился лишь вывод о том,что в Германии внедрение схемы контролируемого вождения для 17-летних водителей дала положительные результаты с точки зрения безопасности дорожного движения. Но там речь шла о легковых автомобилях. И этого явно недостаточно для того, чтобы иметь полную картину.

Работа профессионального водителя грузовика разительно отличается от разового вождения легковым авто. И в случае ДТП, последствия могут быть катастрофическими.

Подросток, спровоцировавший такую аварию, будет жить с этим десятилетиями, а семьи жертв - всю жизнь.

Мы надеемся, что депутаты Европарламента задумаются о последствиях этого шага для безопасности на дорогах в Европе. Попытки усадить подростков за руль надо пресечь на корню.

Грузовик попал в ДТП во время шторма на автостраде А 71 близ Эрфурта, январь 2018 года AP Photo/Jens Meyer

Европейский совет по безопасности транспортного движения (ETSC) изучал имеющиеся данные о подростках-водителях грузовиков, и они вызывают серьёзную тревогу.

Исследование Немецкой страховой ассоциации (GDV) показывает, что водители грузовиков в возрасте 18-20 лет совершают гораздо больше столкновений, приводящих к травмам, в сравнении со всеми другими возрастными группами.

ETSC также проанализировала данные из Финляндии и Польши - других стран, где за руль пускают более молодых. Выводы примерно те же.

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Один год сопровождаемого управления грузовиком - лучше, чем ничего. Но это вряд ли предотвратит ущерб, которым чревата массовая выдача прав лицам моложе 21 года.

Для управления большегрузом нужен не только опыт

Наука показывает, что неопытность - лишь один из множества факторов, влияющих на молодых водителей.

Молодые люди претерпевают значительные биологические и социальные изменения в возрасте от 15 до 25 лет. Развитие мозга продолжается на протяжении всего этого периода. Следовательно, когда они учатся водить машину, их когнитивные способности ещё не полностью сформированы.

Это влияет на их восприятие и отношение к риску. Когнитивное развитие в период полового созревания может привести к большей эмоциональной нестабильности и более напористому поведению.

Таким образом, молодые люди как участники дорожного движения склонны к рискованному поведению и неадекватному восприятию опасностей, с которыми они сталкиваются.

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Биологические исследования показывают, что в 18 лет участки мозга человека, отвечающие за интеграцию информации и контроль импульсов, сформированы не полностью.

Допуск 13 500 подростков к вождению грузовиков стал бы опасным экспериментом, в результате которого за руль автомобилей, вызывающих наибольшие разрушения при столкновении, сядет гораздо больше водителей из группы повышенного риска.

Европарламент намерен рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в феврале.

Мы надеемся, что депутаты задумаются о последствиях этого шага для безопасности на дорогах в Европе. Попытки усадить подростков за руль надо пресечь на корню.

Антонио Авеносо - исполнительный директор Европейского совета по безопасности транспортного движения.

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