Картину "Менины" Веласкеса отменяют за разжигание ненависти?

В соцсети Х появились посты о том, что картину "Менины" Диего Веласкеса убирают из постоянной экспозиции музея Прадо в Мадриде за разжигание ненависти к карликам. Правда ли это? Разбираемся.

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Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что музей Прадо в Мадриде убирает из коллекции всемирно известное произведение искусства за то, что оно вызывает ненависть к людям аномально низкого роста, которых называют карликами. Но нет, эти утверждения не соответствуют действительности. Давайте разберемся почему.

В опубликованном в X на испанском языке посте говорится, что Эрнест Уртасун, министр культуры Испании, планирует убрать картину "Менины" Диего Веласкеса из постоянной экспозиции музея Прадо. Причина в том, что картина якобы разжигает ненависть к людям, страдающим от карликовости или ахондроплазии — генетического заболевания, которое замедляет рост костей.

Для контекста: это "Менины". На картине, написанной в 1656 году, изображен сам Веласкес, пишущий портрет короля и королевы Испании, и королевские придворные, среди которых — два карлика справа.

Но нет, утверждение о том, что картину "Менины" отменили из-за того, что она оскорбляет людей с карликовостью, неверно. Есть несколько причин почему.

Во-первых, аккаунт, который первым поделился этим утверждением, четко назвал себя шуточным, что означает, что это, вероятно, не самый надежный источник достоверных фактов.

Во-вторых, The Cube связался с Министерством культуры Испании, которое сообщило нам, что никаких планов по удалению "Менинов" нет. Оно заявило, что это фейк и абсолютная ложь.

Не только этот, но и другой аккаунт, поделившийся этим утверждением, разошедшимся по сети, был отмечен пользователями Х. В заметке говорится, что Прадо и другие испанские музеи не убирают произведения искусства, такие как "Менины", а меняют подписи к ним, чтобы избавиться от терминов, которые считаются оскорбительными.

Это попытка повысить инклюзивность и поспособствовать равенству. Испанские термины "карликовость", "инвалид", "жена" и "ожирение", например, изменятся на более инклюзивный и менее сексистский язык.

Картина "Менины" всемирно известна не только благодаря впечатляющим размеру и мастерству, но и благодаря своей мета- и самореферентной природе. Веласкес изобразил себя на картине и, кажется, рисует нас, зрителей. Но если присмотреться, можно увидеть отражения короля Филиппа IV и королевы Марианны в зеркале, где должны стоять мы. Зритель стоит на месте, предназначенном для королевских особ.

Среди других важных персонажей картины — инфанта Маргарита Тереза, дочь короля и королевы. Она стоит в центре, а по бокам от нее — две фрейлины или "менины", которые и дали картине свое название.

Что касается карликов, то это испанские придворные, австрийка Мария Барбола слева и итальянец Николас Пертусато справа.