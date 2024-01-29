EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Картину "Менины" Веласкеса отменяют за разжигание ненависти?

Фрагмент картины "Менины" или "Семья Филиппа IV" Диего Веласкеса
Фрагмент картины "Менины" или "Семья Филиппа IV" Диего Веласкеса Авторское право Diego Velázquez
By James Thomas
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В соцсети Х появились посты о том, что картину "Менины" Диего Веласкеса убирают из постоянной экспозиции музея Прадо в Мадриде за разжигание ненависти к карликам. Правда ли это? Разбираемся.

РЕКЛАМА

Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что музей Прадо в Мадриде убирает из коллекции всемирно известное произведение искусства за то, что оно вызывает ненависть к людям аномально низкого роста, которых называют карликами. Но нет, эти утверждения не соответствуют действительности. Давайте разберемся почему.

В опубликованном в X на испанском языке посте говорится, что Эрнест Уртасун, министр культуры Испании, планирует убрать картину "Менины" Диего Веласкеса из постоянной экспозиции музея Прадо. Причина в том, что картина якобы разжигает ненависть к людям, страдающим от карликовости или ахондроплазии — генетического заболевания, которое замедляет рост костей.

Для контекста: это "Менины". На картине, написанной в 1656 году, изображен сам Веласкес, пишущий портрет короля и королевы Испании, и королевские придворные, среди которых — два карлика справа.

Но нет, утверждение о том, что картину "Менины" отменили из-за того, что она оскорбляет людей с карликовостью, неверно. Есть несколько причин почему.

Во-первых, аккаунт, который первым поделился этим утверждением, четко назвал себя шуточным, что означает, что это, вероятно, не самый надежный источник достоверных фактов.

Во-вторых, The Cube связался с Министерством культуры Испании, которое сообщило нам, что никаких планов по удалению "Менинов" нет. Оно заявило, что это фейк и абсолютная ложь.

Не только этот, но и другой аккаунт, поделившийся этим утверждением, разошедшимся по сети, был отмечен пользователями Х. В заметке говорится, что Прадо и другие испанские музеи не убирают произведения искусства, такие как "Менины", а меняют подписи к ним, чтобы избавиться от терминов, которые считаются оскорбительными.

Это попытка повысить инклюзивность и поспособствовать равенству. Испанские термины "карликовость", "инвалид", "жена" и "ожирение", например, изменятся на более инклюзивный и менее сексистский язык.

Картина "Менины" всемирно известна не только благодаря впечатляющим размеру и мастерству, но и благодаря своей мета- и самореферентной природе. Веласкес изобразил себя на картине и, кажется, рисует нас, зрителей. Но если присмотреться, можно увидеть отражения короля Филиппа IV и королевы Марианны в зеркале, где должны стоять мы. Зритель стоит на месте, предназначенном для королевских особ.

Среди других важных персонажей картины — инфанта Маргарита Тереза, дочь короля и королевы. Она стоит в центре, а по бокам от нее — две фрейлины или "менины", которые и дали картине свое название.

Что касается карликов, то это испанские придворные, австрийка Мария Барбола слева и итальянец Николас Пертусато справа.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Эйфелева башня в огне пожара? Но так ли это?

Нелегальных мигрантов отправят на украинский фронт? Разбираемся в #CUBE

КУБ: Домашние животные для окружающей среды вреднее автомобиля?

Живопись Фейковые новости TheCube