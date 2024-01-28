БАПОР продолжает терять доноров

By Euronews

Вслед за другими странами Франция приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

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Франция вслед за другими странами приостановила финансирование БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Париж пошел на этот шаг после того, как сотрудников агентства обвинили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль.

Постоянный представитель Палестины в Лиге арабских государств призвал международное сообщество продолжить финансирование агентства.

Муханнад аль-Аклук, постпред Палестины в ЛАГ:"Ограничение деятельности БАПОР приведет к устранению помощи палестинским беженцам. Все страны несут ответственность за продолжение финансирования БАПОР".

Глава БАПОР Филипп Лазарини заявил, что прекращение финансирования угрожает гуманитарной работе на Ближнем Востоке и особенно в Газе. По его словам, от деятельности агентства зависят жизни более 2 миллионов людей. США - крупнейший донор агентства, приостановили финансирование в пятницу. За ними это сделали еще восемь стран, включая Великобританию, Германию и Италию. В 2022 году эти девять государств обеспечивали почти 60% бюджета БАПОР.

Тем временем Израиль, похоже, больше не позволит протестующим блокировать КПП "Керем-Шалом", через который поступает гуманитарная помощь в Газу. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит исполнять свои обязательства в соответствии с международным правом.