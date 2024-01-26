В рядах членов НАТО, особенно - европейских, растут опасения по поводу того, что США могут покинуть альянс, если Трамп переизберётся президентом. В интервью Euronews американский посол в НАТО Джулианна Смит заявила, что делать такие выводы "преждевременно".

РЕКЛАМА

Европейские союзники могут быть уверены в том, что поддержка НАТО со стороны США сильна, заверила Джулианна Смит в беседе с журналистом Euronews в четверг. Хотя американский посол в североатлантическом альянсе отметила, что "не решается делать какие-либо прогнозы" относительно президентских выборов в Штатах, которые пройдут в ноябре.

"Всегда есть разница между тем, что кандидаты говорят в ходе предвыборной кампании, и тем, что происходит на самом деле, когда они вступают в руководящую должность", - сказала Смит во время интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По мере того, как экс-президент США Дональд Трамп увеличивает свой отрыв от действующего - Джо Байдена - в опросах, растут и опасения, что страна покинет альянс в случае переизбрания первого.

Кандидат от Республиканской партии, как-то заявивший, что за сутки прекратил бы войну в Украине, давно слывёт "НАТО-скептиком".

Смит же парирует: союзникам следует обратить внимание "не на отдельного человека или отдельного кандидата", а на данные опросов, по которым подавляющее большинство американцев решительно поддерживает альянс.

В Европе беспокоятся, что гипотетическое возвращение Трампа в Белый дом может сильно пошатнуть чётко выстроенную после вторжения России в Украину стратегию Запада в отношении Киева в частности и касательно противостояния мировым угрозам - вцелом.

Ранее Трамп уже высказывал идею о выходе США из организации.

Недавно комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что, ещё во время своего президентства - в 2020 году - Трамп говорил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США не станут помогать Европе, если она будет атакована.

"Вы должны понимать: если Европа подвергнется нападению, мы не придём к вам на помощь и не поддержим вас", - сказал (со слов Бретона) Трамп во время Всемирного экономического форума а в Давосе, добавив, что организация "уже мертва".

Единственное, в чём мнения республиканцев и демократов сходятся, так это в вопросах НАТО. Мы видим мощную поддержку альянса со всех сторон - хоть справа, хоть слева, хоть между ними. Джулианна Смит посол США в НАТО

Его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в августе прошлого года также заявил американской газете The Hill, что США покинут блок, если Трамп победит.

Но Смит говорит, что _"делать какие-то конкретные выводы преждевременно",_и что альянс "будет разбираться с этим дальше".

По мере приближения второй годовщины вторжения России в Украину реализация планов финансовой поддержки Киева со стороны США и Европейского союза сдерживаются из-за противлениям им в политических кругах.

США - главный донор-поставщик военной и финансовой помощи Украине, но эта поддержка застопорилась из-за призывов некоторых членов Республиканской партии сократить расходы.

Это, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на ЕС, который никак не может утвердить программу помощи на сумму 50 миллиардов евро, так как её блокирует Будапешт.

Ранее в этом месяце премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил Европарламент, что с переизбранием Дональда Трампа Европа "будет брошена на произвол судьбы", но европейцам следует не бояться, а "принять это, поставив Европу на более прочную основу - более сильную, более суверенную, более самодостаточную".

Впрочем, Смит видит скорее иной сценарий развития событий.

"Единственное, в чём мнения республиканцев и демократов сходятся, так это в вопросах НАТО, - пояснила она. - Мы видим мощную поддержку альянса со всех сторон - хоть справа, хоть слева, хоть между ними".

Швеция присоединится к НАТО "уже скоро"

Наша собеседница также выразила уверенность в том, что заявка Швеции на вступление в НАТО будет уже скоро одобрена.

РЕКЛАМА

Скандинавская страна подала её ещё в мае 2022 года в связи с началом войны в Украине. Но рассмотрение запроса завернули из-за возражений Турции и Венгрии.

Во вторник турецкий парламент всё-таки одобрил заявку Швеции на членство. До того Анкара несколько месяцев отказывалась проводить голосование, обвиняя Стокгольм в том, что тот, якобы, укрывает курдов, ответственных за неудавшийся переворот в Турции 2016 года.

Примеру решилас последовать Венгрия. Премьер-министр страны сказал, что призовёт парламент быстро ратифицировать присоединение Швеции к альянсу.

В четверг Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу обсудить этот вопрос в Будапеште. Ульф Кристерссон принял приглашение.

"У нас есть заверения Венгрии в том, что она продвинется в этом вопросе и доведёт дело до конца. Венгры понимают, премьер-министр Орбан понимает, что вместе - со Швецией в альянсе - мы будем сильнее. Это хорошо для Швеции и хорошо для самого НАТО", - сказала Смит.

РЕКЛАМА

"Это важный шаг для Путина, сигнализирующий ему, что он просчитался. Он думал, что НАТО слабо отреагирует на вторжение в Украину. Но, в конечном итоге, североатлантический блок стал сильным и сплочённым как никогда прежде", заключила она.