Турция: парламент начал дебаты по заявке Швеции на вступление в НАТО

By Euronews

Парламент Турции согласился провести давно отложенное голосование по вопросу членства Швеции в НАТО. Дебаты начались во вторник. Не исключено, что голосование состоится в тот же день.

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Депутаты парламента Турции приступили к обсуждению давно откладывавшегося законопроекта об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО. Голосвание может пройти и поздно вечером во вторник.

Турция, член альянса, вот уже больше года тянет с ратификацией заявки Швеции, обвиняя эту страну в слишком снисходительном отношении к группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. Речь прежде всего идет о Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической.

Только в прошлом месяце Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Протокол был передан меджлису.

После одобрения заявки Швеции всем парламентом документ должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Из стран альянса заявку Швеции не ратифицировали только Турция и Венгрия.