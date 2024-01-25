Командующий британской армии предупреждает гражданских о необходимости готовиться к масштабной войне с Россией

Начальник Генерального штаба Великобритании сравнивает ситуацию в Украине с кризисами 1914 и 1937 годов и настаивает на том, что только "гражданские армии" смогут победить наступление на западный образ жизни.

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Глава британской армии предупредил граждан Соединенного Королевства, чтобы они были готовы к войне, сравнимой по масштабу с великими конфликтами XX века - и что мобилизоваться, возможно, придется и им самим.

Выступая на Международной выставке бронетехники в Лондоне, генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что вторжение России в Украину - предвестник масштабных пертурбаций, и предупредил, что необходимо, пока не поздно, вспомнить уроки предыдущих войн.

"Наши предшественники не смогли осознать последствий так называемого Июльского кризиса 1914 года - и оказались втянуты в ужасающий конфликт, - сказал он. - Мы не можем позволить себе ту же ошибку сегодня. События в Украине имеют огромное значение".

Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс (слева) с министром обороны страны Грантом Шаппсом в тренировочном лагере для украинских солдат, 29 ноября 2023. Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Генерал Сандерс подчеркнул, что нельзя недооценивать потенциальный масштаб конфликта в ближайшие годы.

"Эта война - не просто борьба за чернозём Донбасса или восстановление российской империи: речь идёт об атаке на саму нашу систему, наш образ жизни - в политическом, психологическом и символическом плане. То, как мы отреагируем на это (как и в случае с довоенным поколением), отзовется в истории. Пока что нас прикрывает отвага украинцев".

Генерал также призвал увеличить численность британской армии почти в два раза. Задача ВС Великобритании - выйти из долгосрочного кризиса с пополнением личного состава, который уже привел к сокращению численности (при том, что британские войска участвуют в различных миссиях за рубежом).

По словам генерала Сандерса, хотя важна и традиционная мобилизация, готовы должны быть и обычные британские граждане: если и не тому, чтобы самим "встать под ружьё", то, как минимум, к такому уровню гражданской мобилизации, какого в Западной Европе не видали со Второй мировой.

В ответ на его выступление в правительстве заявили, что вопрос о всеобщей мобилизации не рассматривается.

Пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака Макс Блейн заявил, что правительство "не намерено" вводить всеобщую воинскую повинность.

"Британские вооруженные силы гордятся своей традицией добровольной службы. Нет никаких планов изменить это", - сказал он.

Он добавил, что размышления о "гипотетических войнах" "неконструктивны".

На грани катастрофы

Слова Сандерса последовали за месяцами самых пессимистичных предупреждений от других ключевых членов НАТО, особенно в континентальной Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус недавно выступил с радикальными призывами готовиться к войне, которая потребует радикальной переориентации немецких вооруженных сил после почти восьми десятилетий многосторонней оборонительной доктрины.

Документы, попавшие недавно в немецкую газету Bild, показали, что Берлин разрабатывает планы действий на случай массированного нападения России на Западную Европу, в частности на страны Балтии.

План, описанный как "сценарий учений", предусматривает, что Россия начнет кампанию гибридной войны против Эстонии, Латвии и Литвы в июле этого года, используя ложные заявления о дискриминации русскоязычных как предлог для массирования войск на западных границах со странами ЕС и в Беларуси.

Согласно этому сценарию, альянс НАТО сам разместит 300 000 военнослужащих в Восточной Европе, но не раньше начала 2025 года.

АРХИВ: Украинский солдат стоит перед боевой машиной пехоты "Мардер" на тренировочном плацдарме Бундесвера в Мюнстере, Германия, 20 февраля 2023 года. Gregor Fischer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Военная кампания в Украине сейчас оказалась в своего рода тупике. Линия фронта остается относительно статичной, а войска вынуждены окапываться и бороться с морозами - в итоге на первый план выходят удары ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, причем все большее число ударов наносится по российской территории.

Киев и его союзники также обеспокоены задержками с поставкой иностранного оружия и боеприпасов украинским военным и блокировкой необходимых Пентагону средств республиканцами в Конгрессе США.