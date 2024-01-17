Демократы США в Европе готовятся к матчу-реваншу с Дональдом Трампом

Приближение бывшего президента к повторной номинации от республиканцев заставляет его противников, живущих за границей, готовиться к борьбе за демократию.

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В США идет активная подготовка в президентским выборам. В то время как Дональд Трамп стремительно движется к выдвижению в кандидаты от республиканцев, его соперники пытаются сократить его поддержку, и в стане демократов обеспокоены стартовой позицией Джо Байдена.

Риск для демократов заключается в том, что без по-настоящему конкурентных праймериз Байдену будет трудно привлечь симпатизирующих ему избирателей к концу избирательного цикла. Тем временем Трамп уже более года официально ведет кампанию по переизбранию, и особых проблем на своем пути он не встречает, кроме гражданского и уголовного судопроизводства.

Такое неравенство по времени у кандидатов и энтузиазме их избирателей заставляет многих демократов беспокоиться о том, что летом им придется играть в догонялки в попытке переизбрать президента, чьи рейтинги в опросах остаются неутешительными. И одна из главных задач в борьбе с ними - мобилизация голосов за рубежом.

Хорошо развитое заграничное отделение партии, "Демократы за рубежом" (Democrats Abroad), имеет представительства в более чем 100 странах. За свою долгую историю оно помогло сотням тысяч американских избирателей, живущих в других странах.

Они могут голосовать как на праймериз, так и на всеобщих выборах, причем на последних их бюллетени учитываются на уровне штата, что означает, что они могут стать решающим блоком в президентских гонках, которые иногда зависят всего от десятков тысяч голосов.

Так было в 2020 году, когда победа Байдена зависела от сверхтонкого перевеса в нескольких ключевых штатах. Судя по текущим опросам, Байден будет бороться за победу во многих из тех же штатов, и голоса, присланные из-за рубежа, могут обеспечить ему необходимое преимущество.

По всему миру

В настоящее время Демократическая партия имеет более развитую и сложную миссию за пределами США, чем республиканцы. По словам Анжелы Фоббс, пресс-секретаря организации "Демократы за рубежом" в Германии, между подходами двух главных партий США к проведению кампаний заграницей существует "огромная разница".

Если эквивалент Республиканской партии - комитет политических действий, который, по сути, ведет самостоятельную кампанию, то "Демократы за рубежом" - полноценный компонент Демократической партии, а значит, их связь с ее членами гораздо глубже.

"Наша организация создана для того, чтобы представлять интересы американцев за рубежом, - сказала она в интервью Euronews, - и помогать им в решении проблем, например, в том, что касается подачи налоговых деклараций из-за границы, или в помощи получения пенсионных выплат от таких структур как "Медикэр" или Администрация социального обеспечения.

"Мы можем работать с нашими конгрессменами, чтобы помочь нашим членам в решении их проблем, - объясняет Фоббс, - и это имеет огромное значение".

Джо Байден и Дональд Трамп Andrew Harnik/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Но не только организационная мощь может дать зарубежным демократам преимущество: дело в последствиях второго президентства Трампа как для американцев за рубежом, так и для их семей дома.

Как объяснила Фоббс, одним из самых серьезных поводов для беспокойства по поводу Трампа является его устоявшееся пренебрежение к НАТО и военным обязательствам США в Европе.

"В Германии находится крупнейшее американское военное представительство за пределами США, в Рамштайне, - говорит она, - и поэтому у людей есть некоторые специфические проблемы, которых нет у других стран. Одна из них заключается в том, что, честно говоря, в последний раз, когда они полностью контролировали правительство, республиканцы потратили много времени на разговоры о закрытии военных баз здесь".

Это повлияет не только на жизнь военнослужащих и их семей, но и на безопасность Европы в целом.

Немецкое правительство, один из самых важных сторонников Украины в ее борьбе с Россией, разрабатывает планы действий на случай возможной войны между Россией и НАТО в ближайшие два года.

Эти планы основаны на том, что НАТО может умело развернуть сотни тысяч войск в ответ на российскую эскалацию - и если США начнут сокращать свои войска в Европе, то в результате истощения ресурсов НАТО Россия может получить серьезные возможности.

Убедить американцев за рубежом голосовать

Чтобы максимально увеличить свое потенциальное влияние на выборы, демократам необходимо внушить американцам, что их голоса все еще имеют значение. И даже после драмы последних двух выборов предстоит еще много работы, чтобы убедиться, что они вообще голосуют - неважно, за кого.

"Иногда люди не всегда понимают, сколько людей живет за пределами Соединенных Штатов и что мы все еще являемся гражданами США", - говорит Фоббс. Меня спрашивали: "О, я все еще гражданин США? Ведь я живу за пределами США". И я отвечаю: "Да! И мне по-прежнему небезразлично, что происходит в Соединенных Штатах, не только из-за политических вопросов, но и потому, что там живет моя семья".

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"Так что люди только-только начинают осознавать, что мы существуем и что мы - реальный электорат для правительства США".

Для Фоббс, как и для многих других людей в США и за их пределами, вторая администрация Трампа сама по себе является глубоко пугающей перспективой.

Слово "фашизм" как никогда часто используется для описания его платформы и взглядов его сторонников - и, по мнению Фоббс, опасность, исходящая от движения бывшего президента, распространяется далеко за пределы США.

"Куда идет Америка, - говорит она из Германии, - туда и весь мир".