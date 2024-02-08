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Трампу сулят победу в Верховном суде

Трамп борется за допуск к выборам в Верховном суде.
Трамп борется за допуск к выборам в Верховном суде. Авторское право AP Photo/Rebecca Blackwell
By Alexander Kazakevich
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Трамп борется за допуск к выборам в Верховном суде, который в ходе слушаний в четверг в целом скептически отнёсся к возможности штатов отлучать кандидатов от бюллетеня, используя т. н. поправку в "мятеже".

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Слушание с высокими ставками: Верховный суд США начал рассматривать апелляцию Дональда Трампа на решение судей в Колорадо, запретивших ему баллотироваться на президентских праймериз из-за его роли в штурме Капитолия.

В четверг были заслушаны аргументы против включения Трампа в избирательный бюллетень. И, по сообщениям американских СМИ, судьи отнеслись к ним скептически.

Председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что доводы оппонентов экс-президента "противоречат" сути 14-й поправки, которая запрещает занимать федеральные должности любому, кто "участвовал в восстании или мятеже". 

Поправка, принятая после Гражданской войны, не применялась уже более ста лет.

Решение в пользу Трампа стало бы крупной юридической победой для вероятного кандидата от Республиканской партии.

На подготовку заключений Верховному суду может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев.

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