ЕС опасается ослабления союзнических связей с Америкой в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. При Джо Байдене улучшились двусторонние торговые отношения

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Уверенная победа Дональда Трампа на первичных выборах кандидата от республиканцев вызывает обеспокоенность в Европе. Возможное возвращение бывшего американского президента в Белый дом чревато новой торговой войной между ЕС и США после четырех лет относительного затишья при администрации Джо Байдена. Этот демократ наладил теплые личные отношения с руководством учреждений власти Евросоюза. При Трампе Соединённые Штаты ввели на ряд товаров из ЕС пошлины, действие которых сейчас приостановлено.

Депутат Европарламента от Италии Тициана Бегин:

Мы не спим спокойно. Это правда, что международное положение сильно изменилось по сравнению с предыдущими годами, мы пытаемся торговать с Америкой в контексте войны и глобальной нестабильности. Это одной стороны, подразумевает более снисходительное отношение друг к другу. С другой стороны, хотя нынешняя администрации смягчила свой подход и дала отсрочку на какое-то время, проблемы все равно остаются, особенно в отношении пошлин на сталь и алюминий. Соединённые Штаты не слишком настроены на сотрудничество.

Не только торговля с Америкой беспокоит Европу. США были крупнейшим донором Украины за почти два года войны. Но теперь в Вашингтоне не могут договориться о выделении новых средств для Киева, несмотря на просьба президента Владимира Зеленского. В Брюсселе опасаются, что если Трамп победит, Вашингтон станет менее ненадёжным стратегическим союзником.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер:

Самая большая проблема, связанная с господином Трампом, заключается в том, что он очень непредсказуем. Он обещал, что Америка будет на стороне украинцев столько, сколько потребуется, но при этом он ставит под сомнение конкретную поддержку Украины со стороны США. Очевидно, у Трампа разные взгляды на одни и те же проблемы, и никогда не знаешь точно, какова его точка зрения.

Но предвыборная компания находится только в начале, и до решающего этапа многое может измениться. После победы Трампа в Айове бывший президент ещё должен быть назначен кандидатом для возможной встречи в финале с Байденом.