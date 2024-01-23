Республиканцы США готовы к праймериз в Нью-Гемпшире

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли провела последний предвыборный митинг в Нью-Гемпшире. Праймериз в этом штате состоятся во вторник.

РЕКЛАМА

Гонка за право выдвигаться кандидатом в президенты США от республиканской партии на выборах в этом году сводится к борьбе между двумя основными претендентами.

В понедельник, за день до праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, бывший губернатор Южной Каролины и посол в ООН Никки Хейли усилила нападки на Дональда Трампа. Хейли посвятила Нью-Гэмпширу много времени и финансовых ресурсов, надеясь привлечь внимание его знаменитого независимо мыслящего электората.

"Я обещаю вам следующее, - сказала она собравшимся в Салеме, - если вы присоединитесь ко мне в этом движении, если вы пойдете завтра на выборы и возьмете с собой каждый пять человек, вы вернёте нас в нужное русло. Я буду каждый божий день доказывать вам, что вы приняли правильное решение".

52-летняя Хейли выступает за тесты на умственную компетентность для политиков старшего возраста, что является ударом как по Трампу, так и нынешнему президенту Байдену.

Экс-президент США Дональд Трамп стремится к убедительному успеху во вторник в Нью-Гэмпшире, обеспечив победу в первых двух республиканских праймериз. Если ему это удастся, то ноябрьский матч-реванш с Джо Байденом станет ещё более вероятным. 77-летний Трамп говорит, что отлично прошел два когнитивных теста Но на прошлой неделе ошибочно заявил, что Хейли отвечала за безопасность Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников штурмовала здание .

Также Трамп обвинил Нэнси Пелоси в отказе от мер безопасности, которые он якобы предлагал. Но специальный комитет Палаты представителей, уполномоченный расследовать нападение, не нашел доказательств, подтверждающих это утверждение.