Брюссель приглядывает за Варшавой и Будапештом

By Méabh Mc Mahon

Еврокомиссар по вопросам гласности высказалась в защиту свободы польских средств массовой информации. Вера Йоурова также призвала Венгрию соблюдать верховенство права

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Европейская комиссия внимательно следит за развитием событий вокруг польской национальной телерадиокомпании и готовится в случае необходимости действовать. Об этом заявила в Давосе Euronews Вера Йоурова, курирующая в Брюсселе вопросы гласности и общих ценностей. Новое польское правительство во главе с Дональдом Туском предприняло чрезвычайные меры с целью, как он выразился, восстановить верховенство права и деполитизировать национальные средства массовой информации. В декабре власти временно закрыли вещание польского телевидения и уволили его руководителей. Было также сокращено государственное финансирование СМИ. Это вызвало массовые протесты оппозиции и осуждение со стороны президента Польши Анджея Дуды, который связан с предыдущим правительством.

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова:

Конечно, мы всегда беспокоимся, когда видим изменения в общественных средствах массовой информации. Именно поэтому я предложила Закон о свободе СМИ. Этот закон пока ещё не вступил в силу. Я пыталась объяснить сегодня президенту Дуде, что мы не можем действовать, даже в пределах своих полномочий, не имея закона. А так, опять же, мы очень внимательно отслеживаем и оцениваем то, что происходит в Польше в сфере СМИ. Если возникнут противоречия с существующим законодательством ЕС, нам придется действовать.

В интервью на Международном экономическом форуме чешка Йоурова также коснулась ситуации в Венгрии. В 2022 году Евросоюз частично прекратил её финансирование из-за коррупции и серьёзных нарушений принципов правового государства. Но затем Будапешт представил реформу системы правосудия, на которой настаивал Брюссель. За это в декабре Еврокомиссия с согласия Йоуровой выделила Венгрии 10 миллиардов евро из фонда сплочения. Этим были очень недовольны депутаты Европарламента.

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова:

В Венгрии много проблем. Это не только судебная система, это ещё недостаточная свобода прессы, образования, а также управления государством. Там, где оно сливается с правящей партией, партия имеет большую власть. Именно по этой причине мы заблокировали довольно много денег. И теперь, чтобы их разблокировать, Венгрии придется сделать конкретные шаги. Правительство кое-что сделало. Оно внесло некоторые изменения в судебную систему. Поэтому мы разблокировали часть денег. Но всё же значительная часть финансирования зависит от дальнейших действий Венгрии.

На голосование Европейского парламента будет представлена в четверг резолюция, угрожающую Еврокомиссии судебным иском, если она разморозит причитающиеся Венгрии средства.