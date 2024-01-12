Гаага: Израиль защищается от южноафриканских обвинений в геноциде​

На второй день слушаний в Гааге по иску Южной Африки Израиль отверг её обвинения в геноциде против жителей Газы. Палестинцы назвали соучастниками некоторые европейские государства

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Израиль предстал перед Международным судом в Гааге, чтобы защитить себя от обвинений в геноциде. Дело, возбужденное Южной Африкой, связано, среди прочего, с высоким числом погибших среди мирного населения в секторе Газа в результате военного ответа еврейского государства на нападение боевиков ХАМАС 7 октября. Израиль заявляет, что он воспользовался правом на самооборону в соответствии с международными законами.

Его адвокат Малком Шоу напомнил, что с осуждением действий группировки ХАМАС выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Непосредственным и узким контекстом конкретных обвинений Израиля в геноциде являются события 7 октября. Как заявила 19 октября Председатель Европейской комиссии, "нет предела крови, которую хотят пролить террористы ХАМАС". Они ходили по домам, сжигали людей заживо, калечили детей и даже младенцев. Почему? Потому что они были евреями".

Адвокаты Израиля заявили также, что свидетельства, представленные Южной Африкой в суде, например, о нехватке еды, начале голода и ненужных страданиях детей, указывают на ответственность ХАМАС, поскольку члены этой группировки внедрились в гражданское население. Между тем Израиль заявил, что увеличил количество муки и продуктов питания, поступающих в сектор.

Палестинский адвокат Шаван Джабарин обвинил некоторые европейские государства в соучастии в преступлениях:

«Они поддержали Израиль безоговорочно – европейцы, ключевые фигуры, лидеры ЕС, европейские лидеры. Они ездили в Израиль, чтобы дать зелёный свет для продолжения преступлений. Европейцы теряют свою роль и свою мораль».

Корреспондент Euronews Шона Мюррей передаёт из Гааги:

«Поскольку суду потребуются годы, чтобы вынести решение о геноциде, Южная Африка обратилась к нему с просьбой принять девять временных мер. Они направлены на предотвращение дальнейшего непоправимого вреда палестинцам в Газе, а также полную приостановку израильской военной кампании в секторе. Израиль указывает, что ХАМАС всё равно будет обстреливать его южные районы ракетами, поэтому такое прекращение огня невозможно. Суд должен принять решение по этому вопросу в течение нескольких недель".