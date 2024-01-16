Израиль завершает интенсивный этап операции в Газе

Израильская армия говорит о завершении интенсивного этапа операции в Газе. 85% жителей сектора покинули свои дома.

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Израиль заявил, что его армия завершает этап интенсивной наземной операции в Газе, взяв контроль над северной частью территории сектора. Министр обороны Йоав Галлант добавил, что военные вскоре будут контролировать и южную его часть.

Брифинг министра состоялся после того, как ХАМАС выступил с заявлениями о том, что двое израильских заложников якобы погибли в результате израильского обстрела. Галлант продолжил оправдывать стратегию Израиля в секторе Газа.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля:

"Если огонь прекратится, судьба похищенных на многие годы в плену ХАМАС будет предрешена. Без военного давления с нами никто не будет разговаривать, без военного давления мы не сможем достичь каких-либо соглашений. Только с позиции силы можно освободить похищенных".

На снимках, опубликованных неправительственной организацией, видно, что после вывода израильских войск лагерь беженцев Бурейдж практически уничтожен. ООН продолжает жаловаться на то, что с конца декабря её сотрудникам несколько раз подряд было отказано в доступе в северную часть сектора Газа для доставки медикаментов, топлива, воды и санитарно-технического оборудования.

"Хотя были предприняты некоторые шаги по увеличению потока гуманитарной помощи в Газу, спасительная помощь не доходит до людей, которые пережили месяцы беспощадных нападений, даже в самом необходимом масштабе. Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Сообщается, что почти 2 миллиона человек в анклаве - 85% населения - были вынуждены покинуть свои дома.