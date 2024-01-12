Была ли на старой версии палестинского флага звезда Давида?

Некоторые произраильские аккаунты в социальных сетях в последние несколько недель утверждают, что на прежней версии палестинского флага была Звезда Давида, символ иудаизма.

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После беспрецедентного нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года мы видели множествопроизраильских аккаунтов, утверждающих, что на старом официальном палестинском флаге была изображена Звезда Давида – символ иудаизма.

Palestine flag 1939 according to Larousse French dictionary. The lies, the obfuscation is beyond comprehension. https://youtu.be/-HwXd6cJ6a8?feature=shared Posted by Nurit Greenger on Tuesday, December 5, 2023

Мы нашли другие сообщения, в которых утверждается, что этот флаг предположительно был датирован 1939 годом и был найден в издании французской энциклопедии Larousse того времени.

Flag of Palestine 1939 The 1939 flag of Palestine shows that it was recognized as a Jewish entity even then, and that... Posted by Jerry Kotyuk on Thursday, November 2, 2023

Некоторые используют это как доказательство того, что еще до создания государства Израиль Палестина уже была якобы признана как еврейское образование.

Но на самом деле это не так.

После Первой мировой войны в 1920 году Палестина оказалась под британским мандатом. Этот статус закончился с созданием еврейского государства Израиль в мае 1948 года.

Это означает, что в 1939 году территория все еще находилась под британским правлением, а это означает, что в качестве официального флага использовался Юнион Джек.

This post falsely claims the Palestinian flag before 1948 was blue and white with a Star of David in the middle.



The official Palestinian flag during the British mandate (1920-1948) was the Union Jack. A few unofficial versions (Union Jack + Palestine) also existed. pic.twitter.com/cqXApwyiVB — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) December 30, 2023

Незначительные варианты флага были созданы для верховного комиссара (главы британского правительства на территории) или для кораблей.

Флаг, показанный в вирусных сообщениях, никогда не был официальным флагом всей Палестины времен мандата.

Мы обратились к Тамиру Сореку, профессору истории Ближнего Востока в Университете штата Пенсильвания, который написал историю палестинского флага. В переписке по электронной почте он сказал нам следующее:

"Исходя из его символизма, я могу с уверенностью сказать, что этот конкретный дизайн никогда не использовался и не предлагался никем из представителей арабо-палестинского национального движения.

С момента возникновения сионистского движения в конце XIX векабыло предпринято множество попыток создать представительный флаг, и именно этот похож на одну из них. Этот конкретный пример похож на флаг, предложенный на Конгрессе еврейской молодежи, который проходил в Ливорно (Италия) в 1924 году. И я сомневаюсь, что он был широко принят каким-либо сионистским кругом", — сказал он Euronews.

Нынешний палестинский флаг был создан Шарифом Хусейном для Арабского восстания, вооруженного восстания против Османской империи в июне 1916 года, и был повторно принят в 1948 году, по данным Палестинского академического общества по изучению международных отношений.