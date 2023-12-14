Саммит ЕС: Венгрия может сорвать решения о поддержке Украины

Лидеры Евросоюза хотят начать переговоры о вступлении в него Украины и предоставить ей финансовую поддержку. Премьер-министр Венгрии угрожает сорвать оба эти решения

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Начавшийся в четверг Саммит Евросоюза обещает быть трудным и долгим. Главы государств и правительств встречаются в Брюсселе, чтобы оказать конкретную поддержку Киеву, причем двумя решениями: начать переговоры о вступлении Украины в Союз, увеличив его до 28 членов, и гарантировать ей долгосрочную финансовую поддержку. Но одна страна ЕС, Венгрия, угрожает наложить вето на оба решения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

Расширение Евросоюза – это не теоретический вопрос, а юридически утвержденный процесс, детали которого тщательно прописаны. Странам-кандидатам нужно заслужить право на вступление и выполнить предварительные условия. Мы выдвинули семь таких условий для членства Украины. Даже по оценке Еврокомиссии, три из них не выполняются. Поэтому сейчас нет оснований даже вести об этом переговоры.

26 остальных лидеров на общих и двусторонних встречах пытаются убедить Орбана в целесообразности расширения ЕС и выделения Киеву денег, но если премьер-министр останется неприклонным, они должны найти другие способы сближения с Украиной и оказания ей той поддержки, в которой она нуждается. Это обнадежило бы президента Зеленского в то время, когда Конгресс США блокирует финансирование его страны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас:

Прямо сейчас давайте сосредоточимся на Плане А, который ещё осуществим. Но если все мы не достигнем соглашения, то мы сможем подумать о том, какие есть ещё варианты.

Один из вариантов - в упрощенном порядке предоставить на поддержание бюджета Украины 50 млрд евро. Это можно сделать без одобрения единственной страны ЕС, в данном случае Венгрии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте:

Я думаю, нам крайне важно принять решение по этому пакету в 50 миллиардов евро, особенно сейчас, когда в США больше думают о внутренней политике, и чем о помощи Украине. Нам очень важно принять решение по обоим вопросам.

А процесс расширения Евросоюза можно было бы сделать двухэтапным, при котором полное членство Украины было бы возможно при выполнении ею всех условий и прекращении войны с Россией, как того требует Венгрия. На саммите ЕС также запланировано обсуждение вопроса о пополнении союзного бюджета, который прохудился из-за инфляции и высоких процентных ставок. Германия и Нидерланды готовы увеличить свой вклад в него только, если он пойдет на нужды Украины. А такие страны, как Италия и Греция, хотели бы выделения дополнительных денег на управление миграцией и другие цели.