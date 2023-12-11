Австрия предлагает "воздушный Шенген" для Румынии и Болгарии

Австрия смягчила свое вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, предложив отменить пограничный контроль в аэропортах

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Воплощение этой идеи, известной как "воздушный Шенген", будет означать частичное членство двух восточноевропейских стран в зоне безвизовых поездок. Она в настоящее время охватывает 27 стран, включая 23 членов Европейского союза, и насчитывает более 423 миллионов граждан. Проверки паспортов на сухопутных границах с другими странами Шенгенской зоны будут проводиться и дальше в обозримом будущем.

Румыния и Болгария считаются готовыми присоединиться к разросшейся зоне по меньшей мере с 2011 года, но их совместные амбиции неоднократно срывались, в последний раз на прошлой неделе, когда министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер вновь подтвердил свое несогласие.

Австрия, наряду с Нидерландами, стала последним препятствием, которое необходимо преодолеть.

Тем более удивительно, что в выходные Карнер сам выступил с предложением "воздушного Шенгена", вызвав надежду на то, что затянувшийся тупик, который часто казался непреодолимым, наконец-то может быть преодолен.

"Да, я могу представить себе изменения в отношении аэропортов для Румынии и Болгарии", - сказал Карнер в интервью австрийской общественной радиостанции ORF.

Брюссель неоднократно и упорно подтверждал готовность Бухареста и Софии войти в беспаспортную зону. Он быстро приветствовал предложенный компромисс и заявил, что уже ведутся переговоры о создании "воздушного Шенгена".

"Это позитивные события. Все движется в позитивном направлении. Безусловно, это то, что важно на данном этапе", - заявил представитель Еврокомиссии в понедельник днем.

Однако предложение Вены сопровождается определенными условиями.

Карнер потребовал в три раза увеличить число сотрудников пограничного агентства ЕС Frontex и провести техническую модернизацию на болгарско-турецкой и румынско-сербской границах, а также выделить средства из союзных фондов на оплату инфраструктуры для охраны внешних рубежей. Еврокомиссия ранее отвергала отказалась оплачивать заборы и стены, но выразила готовность финансировать оборудование для патрулирования.

Австрийский министр также потребовал усиления контроля на внутренних границах Шенгенской зоны и более активного переселения мигрантов, особенно из Афганистана и Сирии - двух самых многочисленных групп. Желающие получить Евосоюзе убежища должны быть переведены из других стран ЕС, где они в настоящее время ожидают рассмотрения своих заявлений, в Румынию и Болгарию.

Брюссель подтвердил, что получил запрос Вены и приступил к анализу различных требований.

"Для Европейской комиссии защита наших внешних рубежей является ключевым приоритетом. Мы обеспечим выделение необходимого финансирования", - сказал пресс-секретарь, не назвав примерных сроков. - Что касается Frontex, то агентство готово увеличить свою поддержку в случае необходимости".

Создание "воздушного Шенгена" потребует единогласного одобрения всех стран-членов. Председательствующая в Совете ЕС Испания заявила о своей готовности провести голосование, как только ситуация изменится.

Нидерланды уже давно выступают против вступления Болгарии из-за проблем в ней с верховенством права. Однако сейчас в Нидерландах происходит смена власти после неожиданной победы в прошлом месяце ультраправой партии Герта Вилдерса, и пока неясно, какую позицию займет следующее правительство.

Тем временем в Румынии премьер-министр Марчел Чолаку приветствовал новость о "воздушном Шенгене" и заявил, что поручил своему министру внутренних дел довести переговоры до "успешного завершения".

"Мы сломали лед!" - написал Чолаку в Facebook. - Это означает, что румынам больше не придется стоять в длинных очередях при полетах в ЕС. Мы много работали в последние месяцы, чтобы достичь этого момента, и я благодарен всем, кто боролся за Румынию".

Его болгарский коллега Николай Денков был заметно более осторожен, заявив, что предложение Австрии - это "позиция на переговорах, а не окончательный результат".

"Если кто-то хочет других правил, специфических для Болгарии, это категорически неприемлемо", - заявил Денков в интервью болгарским СМИ.