Румыния и Болгария: в Шенген взяли по частям

С 31 марта для румын и болгар отменяется паспортный контроль внутри Шенгенской зоны, но только для тех, кто пересекает границу по воздуху и морю. Проверки на дорогах остаются. Бухарест и София также начнут выдавать единые визы гражданам третьих стран.

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В воскресенье Болгария и Румыния частично присоединяются к Шенгенскому соглашению.

Пассажирам из этих стран ЕС больше не нужно будет предъявлять паспорт или визу на внутренних воздушных и морских границах. Проверки сохраняются на наземных контрольно-пропускных пунктах – на этом настояла Австрия из-за опасений, что Болгария и Румыния не справляются с наплывом нелегальных мигрантов.

Чтобы Вена смягчила позицию в будущем, Бухарест и София пообещали усилить контроль на внешних границах и обязались рассматривать на своей территории заявки пребывающих просителей убежища.

Многим болгарам и румынам вступление в Шенген даже "одной ногой" облегчит жизнь, но не все довольны тем, что после 13 лет переговоров, они не могут воспользоваться всеми преимуществами безвиза.

– От "воздушного Шенгена" толка нет, это вообще ничто. Сначала нужно было отменить проверки на дорогах. Вместо этого власти занимались воздушным и, что ещё более странно, морским транспортом.

– Я думаю, это отличная идея: не будем тратить время в очередях.

"Международные аэропорты Болгарии полностью готовы к вступлению в Шенгенскую зону"

Шенгенское пространство было создано в 1985 году. До частичного вступления Болгарии и Румынии в безвизовую зону входили 23 из 27 стран-членов ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Болгарию и Румынию приняли в Евросоюз в 2007 году в ходе пятой волны расширения.