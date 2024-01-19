В воздушных и морских портах Румынии и Болгарии вскоре будут отменены проверки паспортов. Ведению шенгенского режима на сухопутных границах этих стран препятствует Австрия, опасаясь притока мигрантов

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Европейский союз должен обеспечить надежную охрану своих внешних рубежей, прежде чем полностью допустить Румынию и Болгарию в безпаспортную Шенгенскую зону. Так считает депутат Европарламента от правящей Австрийской народной партии (ÖVP) Лукас Мандл. В интервью Euronews он прокомментировал принятое в декабре руководством ЕС спорное решение разрешить поездки в эти две страны и обратно без проверок - но лишь по воздуху и морю.

На наземных границах и дальше будет осуществляться контроль. Это было сделано по просьбе Вены, которая в течение несколько месяцев препятствовала удовлетворению заявок Бухареста и Софии на членство в Шенгене, опасаясь усилиения притока в ЕС нелегальных мигрантов с юга и востока.

Мандл объяснил позицию своей страны:

У Австрии очень конструктивный и позитивный подход. Мы хотим найти решение. Как я всегда заявлял, мы хотим, чтобы Болгария и Румыния были в Шенгенской зоне. Это пока невозможно, потому что внешние границы Европейского союза ещё как следует не защищены. Поэтому Австрия чётко заявила, что сначала нужно решить проблему нелегальной миграции через границы ЕС. А затем мы сможем приступить к завершению этого этапа расширения Шенгенской зоны.

Австрия обеспокоена прибытием большого количества лиц, ищущих убежища на её территории, несмотря на то, что она окружена другими странами Евросоюза. В ней выше уровень жизни. По правилам, желающие получить статус беженца должны подать заявку на него в первой же стране ЕС, в которую они въехали.

Лукас Мандл, австрийский депутат Европарламента, член Народной партии:

Мы все знаем, что многие страны-члены ЕС на практике не соблюдали это правило. Больше всего таких нарушение допускала, к сожалению, Венгрия. Но и другие государства Союза не полностью следовали этому правилу. На будущее мы договорились, что Болгария и Румыния будет заботится о тех беженцах, которые первыми прибыли в одну из этих двух стран.

Румыния и Болгария обещали усилить охрану внешних границ Евросоюза с помощью агентства ЕС Frontex. Они также обязались обрабатывать заявки на предоставление убежища на своей территории. Шенгенский режим будет действовать с 31 марта в Румынии и Болгария, но только в воздушных и морских портах. В нынешнем году продолжатся переговоры о прекращении проверок проездных документов на сухопутных границах.