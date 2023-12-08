Победа испанского министра над еврокомиссаром из Дании Маргрете Вестагер произошла после нескольких месяцев борьбы

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Испанка Надя Кальвиньо назначена следующим президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), что позволило разрешить затянувшийся спор между министрами финансов стран ЕС. Глава Совета управляющих этого государственного кредитора Винсент ван Петегем сообщил журналистам, что министры достигли "консенсуса" по поводу её кандидатуры.

По словам бельгийца, Кальвиньо будет "сильным президентом ЕИБ, крупнейшего инвестиционного банка в мире".

Её нынешний пост называется "первый заместитель председателя правительства Испании и министр экономики, торговли и бизнеса".

Кальвиньо заявила журналистам, что "благодарна и польщена поддержкой своих коллег, которая отражает уважение, признательность и лидерство, завоеванные нами в результате напряженной работы в течение последнего года".

Испанский министр, ранее работавшая в Европейской комиссии, обошла датчанку Маргрете Вестагер в гонке за пост главы кредитного подразделения ЕС.

Эта должность станет вакантной после того, как в конце декабря уйдет в отставку Вернер Хойер из Германии, и ван Петегем уже предложил Кальвиньо в качестве основного кандидата в письме, направленном коллегам на прошлой неделе.

За эту должность велась острая борьба, но у Испании был козырь - председательство в Совете ЕС во второй половине года. Кальвиньо с июля проводила заседания министров финансов, что, вероятно, дает ей дополнительные рычаги для получения поддержки.

С 2014 года Вестагер является главным антимонопольным инспектором ЕС, занимаясь борьбой с такими крупными технологическими компаниями, как Apple, Google и Facebook, но в сентябре она временно прекратила такую деятельность, чтобы принять участие в кампании по выдвижению на пост главы ЕИБ.

В соцсети X Вестагер подтвердила, что снимает свою кандидатуру и возвращается к работе в Еврокомиссии.

Европейский инвестиционный банк финансируется и управляется 27 национальными министерствами финансов. В последнее время он провел ребрендинг и стал климатическим банком блока. ЕИБ пообещал поддержать триллион евро устойчивых инвестиций и прекратить финансирование добычи ископаемого топлива, а также профинансировать миллиарды евро на восстановление разрушенной войной Украины.

Ранее Кальвиньо возглавляла бюджетный департамент ЕС, а в 2019 году была кандидатом на пост главы Международного валютного фонда, но в итоге уступила болгарке Кристалине Георгиевой.