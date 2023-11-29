EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Проверка фактов: на юге сектора Газа прошли акции протеста против ХАМАС?

Палестинские демонстранты скандируют лозунги во время акции протеста против хронических перебоев в подаче электроэнергии и тяжелых условий жизни на юге сектора Газа в июле 2023 года.
Палестинские демонстранты скандируют лозунги во время акции протеста против хронических перебоев в подаче электроэнергии и тяжелых условий жизни на юге сектора Газа в июле 2023 года. Авторское право AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Пользователи социальных сетей и даже израильские правительственные аккаунты сообщили недавно, что на юге Газы прошли антихамасовские демонстрации. The Cube внимательно изучил записи в соцсетях и видео, на котором эти выступления якобы запечатлены.

РЕКЛАМА

Многие пользователи соцсетей, включая представителей израильского правительства, утверждали, что на юге сектора Газа недавно прошли массовые протесты против группировки ХАМАС.

"Жители Газы решили покончить с ХАМАС и проводят демонстрации, чтобы свергнуть жестокое правление террористов после того, как боевики снова разрушили их жизни", - написал в соцсети Х Офир Гендельман, представитель премьер-министра Израиля в арабском мире.

Официальные израильские аккаунты, в частности Министерства иностранных дел страны поделилисьвидео, но потом удалили его.

В 20-секундном ролике видно, как десятки демонстрантов идут по улицам, держа в руках белые флаги.

Наши коллеги из арабской службы Euronews подтвердили, что люди на видео скандируют "Народ хочет падения ХАМАС!"

Видео было снято в июле, за несколько месяцев до войны Израиля против ХАМАС

Но на самом деле это видео было снято на севере Газы в районе лагеря Джебалия, согласно данным геолокационной платформы GeoConfirmed, а не на юге сектора, как утверждается в сообщениях в соцсетях.

Более того, автор этого видео написал в соцсети TikTok, что на самом деле оно было снято в июле 2023 года, за несколько месяцев до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ахмед эль-Отла указывает, что ролик "снят незадолго до войны во время демонстраций против роста цен и блокады сектора Газа, он не имеет никакого отношения к войне".

Он отмечает, что загрузил видео "случайно", согласно переводу, предоставленному нашим арабскими коллегами.

Действительно, указанная автором дата соответствует сообщениям Associated Pressи других новостных агентство беспрецедентных акциях против тяжелых условий жизни и перебоев с электричеством, которые начались 30 июля по всей Газе и продолжались несколько дней.

Пользователи социальных сетей также напоминают, что лагерь Джебалия, сильно пострадавший в результате боевых действий между ХАМАС и Израилем, сейчас выглядит иначе, чем на снятом в июле видео.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Жизнь в Газе во время перемирия

Действительно ли израильские дети пели об уничтожении всех жителей Газы?

Операция "Двойник". За дезинформацией стоит Россия?

Протесты Сектор Газа Хамас Война Израиля с ХАМАС