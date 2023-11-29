Пользователи социальных сетей и даже израильские правительственные аккаунты сообщили недавно, что на юге Газы прошли антихамасовские демонстрации. The Cube внимательно изучил записи в соцсетях и видео, на котором эти выступления якобы запечатлены.

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Многие пользователи соцсетей, включая представителей израильского правительства, утверждали, что на юге сектора Газа недавно прошли массовые протесты против группировки ХАМАС.

"Жители Газы решили покончить с ХАМАС и проводят демонстрации, чтобы свергнуть жестокое правление террористов после того, как боевики снова разрушили их жизни", - написал в соцсети Х Офир Гендельман, представитель премьер-министра Израиля в арабском мире.

Официальные израильские аккаунты, в частности Министерства иностранных дел страны поделилисьвидео, но потом удалили его.

В 20-секундном ролике видно, как десятки демонстрантов идут по улицам, держа в руках белые флаги.

Наши коллеги из арабской службы Euronews подтвердили, что люди на видео скандируют "Народ хочет падения ХАМАС!"

Видео было снято в июле, за несколько месяцев до войны Израиля против ХАМАС

Но на самом деле это видео было снято на севере Газы в районе лагеря Джебалия, согласно данным геолокационной платформы GeoConfirmed, а не на юге сектора, как утверждается в сообщениях в соцсетях.

Более того, автор этого видео написал в соцсети TikTok, что на самом деле оно было снято в июле 2023 года, за несколько месяцев до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ахмед эль-Отла указывает, что ролик "снят незадолго до войны во время демонстраций против роста цен и блокады сектора Газа, он не имеет никакого отношения к войне".

Он отмечает, что загрузил видео "случайно", согласно переводу, предоставленному нашим арабскими коллегами.

Действительно, указанная автором дата соответствует сообщениям Associated Pressи других новостных агентство беспрецедентных акциях против тяжелых условий жизни и перебоев с электричеством, которые начались 30 июля по всей Газе и продолжались несколько дней.

Пользователи социальных сетей также напоминают, что лагерь Джебалия, сильно пострадавший в результате боевых действий между ХАМАС и Израилем, сейчас выглядит иначе, чем на снятом в июле видео.