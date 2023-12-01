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Блинкен: США "полностью сосредоточены" на освобождении заложников

США по-прежнему уделяют "пристальное внимание" освобождению заложников, удерживаемых в Газе, несмотря на возобновление боёв между Израилем и ХАМАС, заявил глава Госдепа.
США по-прежнему уделяют "пристальное внимание" освобождению заложников, удерживаемых в Газе, несмотря на возобновление боёв между Израилем и ХАМАС, заявил глава Госдепа. Авторское право Saul Loeb/Pool Photo via AP
By Alexander Kazakevich
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Глава Госдепа возложил ответственность за срыв перемирия на ХАМАС. Армия обороны Израиля подтвердила гибель пятерых заложников. Сообщается об интенсивных обстрелах юга палестинского анклава.

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Израильские военные опубликовали в пятницу видео, на котором, как утверждается, запечатлён артиллерийский удар по боевикам, действующим на юге Ливана.

ЦАХАЛ сообщил, что в пятницу днём системы ПВО перехватили "подозрительную воздушную цель", выпущенную с территории соседнего государства.

Группировка "Хезболлах" заявила, что атаковала несколько постов ЦАХАЛ вдоль границы. Телеканал "Аль-Манар", близкий к "Хезболлах", сообщил, что женщина и её сын погибли в Хуле, на юге Ливана, после того как в их дом попал израильский снаряд. 

Блинкен прокомментировал срыв перемирия

Перед посадкой на самолёт в Дубае после участия в климатической конференции COP28 госсекретарь США обвинил ХАМАС в "отказе от своих обязательств", что, по его словам, поставило крест на продлении перемирия.

Энтони Блинкен добавил, что Соединённые Штаты "полностью сосредоточены на том, чтобы добиться возвращения всех заложников домой".

Я был сосредоточен на нескольких вещах. Мы пытались понять, что можно сделать, чтобы процесс возвращения заложников, которые находятся в руках ХАМАС, продолжился. Мы пытались понять, как сохранить и увеличить объёмы гуманитарной помощи, которая поступает людям в Газе, а также обсуждали дальнейшие действия Израиля, направленные на то, чтобы ХАМАС никогда больше не смог сделать то, что он учинил 7 октября.
Энтони Блинкен
госсекретарь США

Всего с начала конфликта было освобождено 110 заложников, большинство из которых – израильские женщины и несовершеннолетние. В ответ из тюрем вышли 240 палестинских заключённых.

ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников

Израильская армия объявила об обнаружении в секторе Газа тел пятерых заложников и об их репатриации.

Взрывы и стрельба раздаются по всему сектору Газа, сообщают очевидцы сотрудникам СМИ. Интенсивному обстрелу подверглись восточные районы Хан-Юниса на юге анклава. Стало известно о разрушениях и жертвах в Рафахе.

Как утверждает палестинский Красный Полумесяц, израильские силы запретили доставку помощи в Газу с египетской стороны через КПП "Рафах" до дальнейшего уведомления". 

Во время временного прекращения огня в Газу ежедневно въезжало около 200 грузовиков, включая несколько цистерн с топливом для приготовления пищи.

Под конец дня чиновники от ХАМАС отчитались о более 170 убитых в результате израильских рейдов, возобновившихся после недельного перемирия.

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