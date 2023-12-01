By Euronews

Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа, заявив, что ХАМАС открыл огонь по израильской территории

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Армия обороны Израиля в пятницу возобновила боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, заявив, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские официальные источники сообщала, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в Газе на восьмой день.

В рамках нового соглашения должны были освободить еще 10 заложников.

При этом Израиль заявлял, что его цель остается прежней - уничтожить ХАМАС.

Энтони Блинкен на встрече с Махмудом Аббасом Saul Loeb/AP

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Израиль имеет право сделать все возможное, чтобы резня, устроенная ХАМАС 7 октября, никогда не повторилась. Но, как я уже говорил с момента моего первого приезда сюда после 7 октября, то, как Израиль защищает себя, имеет значение. Необходимо, чтобы Израиль действовал в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны, даже когда он противостоит террористической группировке, которая не уважает ни того, ни другого".

Накануне из Газы вернулись еще 8 пленников. За каждого освобожденного заложника Израиль отпускает из тюрем трех палестинских заключенных.