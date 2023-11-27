Действительно ли израильские дети пели об уничтожении всех жителей Газы?

Этот видеоролик вызвал возмущение в сети. Давайте посмотрим, что за ним стоит.

Watch: Israeli children sing, "We will annihiliate everyone" in Gaza https://t.co/kDEdkDwtsOpic.twitter.com/QgVMeL1xIm — Electronic Intifada (@intifada) November 21, 2023

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Это трехминутное видео, которым поделились тысячи раз в социальных сетях.

В большинстве комментариев выражалось возмущение тем, что группа израильских детей, похоже, прославляет разрушение сектора Газа.

Видео было опубликовано на онлайн-платформах израильского государственного телеканала Kan News, но потом оно было удалено.

Выяснилось, что дети на видео родом из поселений, расположенных на границе в пределах 7 километров от сектора Газа. Их население было эвакуировано после нападения ХАМАС 7 октября.

Оказывается, это видео действительно существовало и было опубликовано израильской группой The Civil Front. Они заявляют, что аполитичны, и говорят, что их цель — поддержать израильскую армию.

Видео называется "Песня дружбы 2023" и представляет собой адаптацию известного стихотворения, посвященного памяти евреев, убитых в преддверии создания государства Израиль в 1948 году.

Оригинальная песня не содержит враждебных по отношению к Газе текстов, в отличие от адаптации 2023 года.

Международное сообщество назвало текст песни геноцидным, а эксперты ООН предупредили, что серьезные нарушения, предположительно совершенные Израилем против палестинцев, "указывают на готовящийся геноцид".

https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/video-israeli-children-sing-annihilation-everyone-gaza?nid=316601&topic=Israel-Palestine%2520war&fid=489786

Middle East Eye сообщила, что новый текст был написан в соавторстве с Офером Розенбаумом, председателем The Civil Front.

Офер Розенбаум также стоял за скандальной рекламной кампанией в Израиле, в которой с помощью искусственного интеллекта лидеры ХАМАС и "Хезболлах" были изображены избитыми и связанными, в то время как над ними стояли израильские солдаты. Кампания вызвала неоднозначную реакцию израильской общественности.

Мы обратились в The Civil Front за комментарием, но ответа пока не получили.