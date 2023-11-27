ХАМАС готов продлить перемирие с Израилем

By Euronews

39 палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках обмена, вернулись на Западный берег реки Иордан. Израиль получил список из 11 заложников, которых ХАМАС должен освободить в понедельник

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Более трех десятков палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках третьего этапа обмена, вернулись на Западный берег реки Иордан.

Представители ХАМАС заявили, что официально добиваются продления перемирия в секторе Газа до понедельника, однако для этого, как сообщается, движению потребуется найти десятки заложников, удерживаемых в Газе другими группировками, включая "Палестинский джихад".

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сообщил газете Financial Times, что в плену в Газе находятся еще более 40 женщин и детей, которые, как считается, были захвачены не ХАМАС. По его словам, перемирие может быть продлено, если движение сможет использовать паузу в конфликте для поиска этих заложников.

"Если они найдут еще женщин и детей, то перемирие будет продлено", - сказал катарский премьер в интервью. "У нас пока нет четкой информации о том, сколько их удастся найти, потому что... одна из целей [паузы] заключается в том, что у них [ХАМАС] будет время для поиска остальных пропавших людей".

В воскресенье ХАМАС также освободил 14 израильских заложников, в том числе девятерых детей, и четырех иностранцев.

Среди освобожденных - первая американка - четырехлетняя Эбигейл Эдан, имеющая также гражданство Израиля. Ее родители были убиты 7 октября в их доме в кибуце Кфар-Аза.

Кадры эмоционального воссоединения заложников с родными транслировались по всему миру.

Среди них семья Шарон и Ноам Авигдори, мать и дочь были похищены боевиками ХАМАС из кибуца Беэри 7 октября.

Израиль получил окончательный список из 11 заложников, которых ХАМАС должен освободить в понедельник.

В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал первым за последние два десятилетия израильским лидером, побывавшим в секторе Газа, где он посетил дислоцированные там войска ЦАХАЛ и осмотрел туннели ХАМАС.

Позже он снова заявил о том, что война с движением будет продолжаться "до победы".

Мы вернемся со всеми силами, чтобы реализовать наши цели: ликвидация ХАМАС, уверенность в том, что Газа не вернется к тому, что было, и, конечно, освобождение всех наших заложников Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Благодаря перемирию в сектор Газа стало поступать больше гуманитарной помощи.

Из-за продолжающейся нехватки топлива и воды толпы людей скопились на автозаправочной станции в городе Рафах. Небывалый ажиотаж вынудил в последствии ее закрыться.

Некоторые жители Газы воспользовались перемирием, чтобы вернуться в дома и поискать среди обломков своих близких.

По палестинским данным, число погибших в результате израильской кампании превысило 14 500 человек.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.