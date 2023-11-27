ХАМАС готов продлить перемирие с Израилем

39 палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках обмена, вернулись на Западный берег реки Иордан. Израиль получил список из 11 заложников, которых ХАМАС должен освободить в понедельник
Более трех десятков палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках третьего этапа обмена, вернулись на Западный берег реки Иордан.
Представители ХАМАС заявили, что официально добиваются продления перемирия в секторе Газа до понедельника, однако для этого, как сообщается, движению потребуется найти десятки заложников, удерживаемых в Газе другими группировками, включая "Палестинский джихад".
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани сообщил газете Financial Times, что в плену в Газе находятся еще более 40 женщин и детей, которые, как считается, были захвачены не ХАМАС. По его словам, перемирие может быть продлено, если движение сможет использовать паузу в конфликте для поиска этих заложников.
"Если они найдут еще женщин и детей, то перемирие будет продлено", - сказал катарский премьер в интервью. "У нас пока нет четкой информации о том, сколько их удастся найти, потому что... одна из целей [паузы] заключается в том, что у них [ХАМАС] будет время для поиска остальных пропавших людей".
В воскресенье ХАМАС также освободил 14 израильских заложников, в том числе девятерых детей, и четырех иностранцев.
Среди освобожденных - первая американка - четырехлетняя Эбигейл Эдан, имеющая также гражданство Израиля. Ее родители были убиты 7 октября в их доме в кибуце Кфар-Аза.
Кадры эмоционального воссоединения заложников с родными транслировались по всему миру.
Среди них семья Шарон и Ноам Авигдори, мать и дочь были похищены боевиками ХАМАС из кибуца Беэри 7 октября.
Израиль получил окончательный список из 11 заложников, которых ХАМАС должен освободить в понедельник.
В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху стал первым за последние два десятилетия израильским лидером, побывавшим в секторе Газа, где он посетил дислоцированные там войска ЦАХАЛ и осмотрел туннели ХАМАС.
Позже он снова заявил о том, что война с движением будет продолжаться "до победы".
Благодаря перемирию в сектор Газа стало поступать больше гуманитарной помощи.
Из-за продолжающейся нехватки топлива и воды толпы людей скопились на автозаправочной станции в городе Рафах. Небывалый ажиотаж вынудил в последствии ее закрыться.
Некоторые жители Газы воспользовались перемирием, чтобы вернуться в дома и поискать среди обломков своих близких.
По палестинским данным, число погибших в результате израильской кампании превысило 14 500 человек.
По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.