Участники переговоров "как никогда близки к соглашению" об освобождении пленных и установлению перемирия в Газе. Об этом сообщают представитель страны-посредницы - Катара - и один из лидеров ХАМАС.

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Участники переговоров об освобождении заложников "как никогда близки к соглашению". Об этом во вторник сообщил представитель Катара, выступающего посредником.

Это вселяет надежду во многих а особенно - родственников более 200 человек, находящихся в плену у боевиков.

Ранее ХАМАС освободил только четырёх заложников, Израиль спас одного, а тела ещё двоих были найдены недалеко от Аш-Шифы.

Между тем, на 46-й день войны израильская армия продолжила своё наземное и воздушное наступление. Она, по данным ЦАХАЛ, за сутки поразила 250 целей ХАМАС. Идут бои в районе лагеря беженцев Джабалия и Индонезийской больницы. Там, по данным подконтрольного боевикам Минздрава сектора Газа, в результате обстрела погибли 12 человек. Некоторых раненых, включая детей, перевезли на юг анклава.

О том, что переговорщики близки к заключению перемирия в секторе Газа ранее заявил один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания.

По данным ряда источников, соглашение предусматривает временное прекращение огня в Газе и организацию доставки больших объёмов гуманитарной помощи в анклав.

Ещё один пункт: освобождение "от 50 до 100" захваченных террористами израильтян и иностранцев. В обмен Израиль должен выпустить 300 заключённых палестинцев.