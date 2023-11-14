Откуда Евросоюз будет руководить борьбой с отмыванием денег?

Выходит на финишную прямую гонка стран Евросоюза за право разместить у себя агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA). После того, как закончился прием заявок на участие в конкурсе, осталось девять соперников.

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По словам источников Euronews, идет ожесточенное состязание, в котором восток противостоит западу, малые страны - большим, а члены-основатели - новичкам.

ЕС хочет ужесточить правила работы с "грязными" деньгами после череды банковских скандалов. Но сначала ему предстоит решить вопрос о том, где разместить 400 сотрудников, которые будут следить за соблюдением этих правил, и 10 тыс кв м офисной площади, которые им потребуется.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился на прошлой неделе. Среди кандидатов - Париж, Франкфурт-на-Майне, Рим, Мадрид, Брюссель, Вена, Рига, Вильнюс и Дублин.

Основные институты блока находятся в Брюсселе, Люксембурге и Страсбурге. А 40 специализированных агентств, занимающихся вопросами от освоения космоса до гендерного равенства, разбросаны по 27 странам, и возможность разместить у себя эти учреждения ценится ими всеми.

Борьба за право разместить у себя лекарственные и банковские ведомства ЕС, вынужденные покинуть Лондон после "брексита", была настолько острой, что победителей пришлось выбирать путем счастливого жребия.

Теперь аналогичное соперничество идет за пока еще не созданный орган ЕС по борьбе с отмыванием денег. Согласно планам, рассматриваемым законодателями, AMLA будет непосредственно ослеживать и контролировать "грязные" деньги в 40 наиболее рискованных трансграничных финансовых институтах, а также следить за секторами повышенного риска, такими как торговля драгоценными металлами и предметами искусства.

Немецкая практичность

Крупнейший член ЕС - Германия - в своем предложении о создании AMLA исходила из соображений практичности: штаб-квартира нового ведомства должно находиться во Франкфурте, чтобы оно могло эффективно работать с первого дня.

"AMLA должно находиться в банковском центре", - заявил министр финансов Германии брюссельской аудитории. Кристиан Линднер отметил, что это место уже является домом для надзорных органов Европейского центрального банка. "Ни один город не имеет столь уникального положения, чтобы способствовать такому сотрудничеству".

Но если Германия превозносит свою мощь, то ее соперники указывают на обратное: несправедливо, что все блага Евросоюза достаются самым старым и крупным членам ЕС.

"Ирландия находится в центре Европы, несмотря на то, что она является островом на периферии", - заявила в интервью Euronews государственный министр Министерства финансов Ирландии. Как напомнилаДженнифер Кэрролл Макнейл, несмотря на то, что Ирландия является членом ЕС уже более 50 лет, в ней находится всего один, "очень маленький" институт ЕС - агентство по рынку труда Eurofound. При этом она признает, что ее призыв разместить AMLA в Дублине осложнил ее отношения с Линднером.

Кэрролл Макнейл сказала, что немецкий министр "выступает с другой, диаметрально противоположной позиции". Он говорит: "Давайте поместим это агентство в центр Европы".

Кто наиболее привлекателен?

Политики заявили, что победивший кандидат должен привлечь на службу в агентство высококлассных сотрудников. Эт обстоятельство может стать хорошей новостью для таких кандидатов, как Вена, которая неизменно входит в число городов мира, наиболее благоприятных для жизни.

Однако потенциальные места расположения AMLA будут также тщательно изучаться с точки зрения их собственного послужного списка в борьбе с незаконными финансами.

Это заставило таких кандидатов, как Литва, занять оборону. В докладе за 2022 г., подготовленном подразделением Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, содержится угроза вынесения официального предупреждения прибалтийской стране, поскольку в ней не ведется регистрация бухгалтеров и агентов по недвижимости в соответствии с международными нормами.

Но это еще не вся история, заявила Euronews министр финансов Гинтаре Скайсте. По ее словам, зеленый, цифровой и талантливый город Вильнюс - идеальный дом для AMLA.

Литва уже переработала свои правила в отношении криптовалют, и на этой парламентской сессии будет внесен еще один законопроект о борьбе с отмыванием, сказала министр в интервью Euronews. Она также ссылается на параллельное исследование Базельского института управления, согласно которому Литва, наряду с Данией и Андоррой, входит в десятку стран мира с наименьшим уровнем риска в области ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) .

В последнее время соседние страны были замешаны в скандалах, связанных с отмыванием денег. Несколько лет назад латвийский банк ABLV ликвидировался после того, как Казначейство США заподозрило его в отмывании денег, а Danske Bank признал себя виновным и согласился вернуть 2 млрд долларов за незаконные платежи в Эстонии.

Скайсте дистанцируется от этих соседей, но считает, что перед лицом российской агрессии есть геополитические основания выбрать именно балтийскую страну.

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"Сильная организация, особенно работающая в области борьбы с отмыванием денег, была бы сильным сигналом для стран, граничащих с Европой, - сказала она. Это было бы знаком солидарности и доверия в регионе".

Политическое влияние

Окончательные решения о месте расположения AMLA должны приниматься совместно Советом ЕС (странами-членами) и Европарламентом.

Если финансирование будет направлено в пользу тех законодателей, которые обладают наибольшим влиянием, то это может благоприятно сказаться на заявке другого европейского "большого зверя" - Испании.

Эта страна в настоящее время является председателем Совета ЕС. А в европарламенте одним из двух депутатов, возглавляющих работу по созданию нового агентства, является испанка Ева-Мария Попчева.

Однако испанские официальные лица отрицают какую-либо предвзятость по отношению к своей стране и утверждают, что они всего лишь честные посредники в переговорах по закону AMLA.

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"На данном этапе я не думаю, что ротационное председательство даст дополнительные преимущества, - заявил в интервью Euronews Карлос Куэрпо, генеральный секретарь Казначейства Испании. - Мы будем объективно рассматривать кандидатуру Мадрида".

Процесс отбора страны-хозяйки AMLA будет сложным и ожесточенным. И это только один из нескольких продолжающихся споров, связанных с патронажем в финансовом секторе.

Министры финансов также ведут тотемную борьбу за налоговые правила, а также за то, кто должен возглавить Европейский инвестиционный банк - на эту должность ведущим кандидатом является испанка Надия Кальвиньо.

Большая сделка

Кто бы ни принял корону агентства по борьбе с отмыванием денег, будет много обиженных проигравших, и много уже готовых офисных площадей останутся без внимания. Линднер считает, что если AMLA не захочет использовать выделенные для него здания во Франкфурте, они могли бы стать подходящим местом для его собственного министерства финансов.