Расширение Евросоюза часто преподносится как результат эффективной внешней политики. Но с тех пор, как в 2004 году в ЕС влилась самая большая волна новых членов, этот процесс в значительной степени застопорился.

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Вторжение России в Украину вновь придало актуальности вопросу о расширении Евросоюза. Лидеры ЕС увеличили число встреч с семью другими странами, которые все еще ждут у дверей. Форумом для такого общения стал и саммит в Гранаде на этой неделе.

Некоторые из этих кандидатов до сих пор не получили ответа на свои заявки, поданные уже более десяти лет назад, несмотря на то, что процесс вступления и требования к нему остаются прежними.

Что же изменилось в ЕС? Что так затрудняет расширение?

До принятия последней волны в 2004 году "казалось, что все идет в направлении более открытого глобального мира, - сказал в интервью Euronews директор по внешней политике Центра европейских реформ Ян Бонд. - Эти страны в большинстве своем переходили от коммунизма и командной экономики к демократии и свободному рынку. Казалось, мы возвращаем их в Европу".

Херман ван Ромпей, в то время председатель Европейского Совета, позже так описал вступление 10 стран, в основном восточноевропейских: "Наконец-то Европа снова стала "Европой"".

Однако теперь "Евросоюз стал гораздо более трезвым, рассматривая риски и отрицательные стороны, а также угрозы, с которыми он сталкивается, - сказал Бонд. - ЕС пытается сбалансировать все эти факторы, когда он думает о следующем раунде расширения".

Кризисы отвлекли внимание

Повышенная осторожность ЕС отчасти объясняется чередой глобальных кризисов, с которыми столкнулся мир, включая многочисленные финансовые неурядицы, наплыв мигрантов, пандемию COVID-19, а теперь полномасштабное вторжение России в Украину.

Все они заставили Брюссель задуматься о смысле существования Евросоюза и радикально изменить некоторые методы своей работы, чтобы адекватно реагировать на эти вызовы.

Была изменена финансовая архитектура; наконец-то стали видны многочисленные попытки выработать единую миграционную политику; были произведены совместные закупки вакцин и природного газа; выпущены общие долговые обязательства для привлечения средств. А теперь ЕС рассматривает возможность выработки единой политики безопасности и обороны.

"Вся эта череда кризисов отвлекла внимание от расширения. До 2004 года оно было флагманским проектом Евросоюза, но все эти факторы переместили фокус на себя, - сказал в интервью Euronews старший научный сотрудник Европейского отделения Карнеги в Брюсселе Стефан Лене. - Срочности больше не было".

Двусторонний подход стал важнее

По мнению экспертов, в этом виноваты и внутренние процессы, такие как рост в ЕС популизма и национализма, из-за которых ряд стран блокируют продвижение других к членству.

Особенно это касается Республики Северная Македония. Она впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2004 г., получила статус кандидата в 2005 г., а затем 17 лет страдала от отсутствия прогресса.

Сначала ее продвижению воспрепятствовали Франция и Нидерланды. Они утверждали, что прежде необходимо усовершенствовать процесс расширения. Затем Греция затеяла спор из-за названия страны. Как только в 2018 году этот острый вопрос был решен, в борьбу вступила София. Она требовала официального признания того, что культура и язык Северной Македонии находятся под сильным влиянием Болгарии, а также усиления защиты болгарского меньшинства страны.

Переговоры о вступлении Республики в ЕС были открыты в июле 2022 года.

"Переговорный процесс становится все более сложным, его невозможно успешно завершить за один мандат правительства, - заявил в интервью Euronews глава представительства Республики Северная Македония при ЕС Зульфи Исмаили. - Нынешнее развитие переговоров о вступлении в Евросоюз в большей или меньшей степени основывается на уроках, извлеченных Союзом из предыдущих расширений, в сочетании с более сдержанной политической поддержкой процесса".

Венгрия, возглавляемая популистским консервативным премьер-министром Виктором Орбаном, уже дала понять, что будет налагать вето на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не гарантирует определенные права этническому венгерскому меньшинству.

По словам Лене, решение двусторонних вопросов всегда было частью процесса расширения, но "рост популистских ультраправых партий определенно усложняет продвижение вперед, поскольку эти двусторонние вопросы становятся очень заметными".

Кроме того, существует проблема отката от демократии и ослабления верховенства права в некоторых странах-членах ЕС.

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Потребовались годы юридических конфликтов между Брюсселем и, в частности, Варшавой и Будапештом, чтобы в прошлом году увидел свет новый механизм обеспечения верховенства права, увязывающий соблюдение законов и ценностей ЕС с распределением союзных денег.

Беспокойство вызывает тот факт, что в некоторых странах, входящих в список кандидатов на вступление в ЕС, за минувшее время демократия и уважение к принципам правового госудрства стали гораздо более хрупки, а коррупция более распространена, и что они, вероятно, будут более склонны к попыткам играть с системой.

"Для функционирования единого рынка крайне важно, чтобы ЕС оставался единым правовым пространством, общим правовым пространством. Но именно это польская правящая партия PiS ставят под угрозу своими судебными реформами, - сказал Бонд. - В итоге поляк не сможет обратиться в суды в 27 странах-членах ЕС и получить одинаковые решения, основанные на фактах дела".

Деньги и право голоса

Еще одним препятствием на пути расширения ЕС в последние два десятилетия стали растущие дебаты по поводу так называемой способности к абсорбции: способности ЕС интегрировать новых членов без ущерба для своей эффективности и развития.

Два основных аргумента, приводимых странами ЕС в пользу замедления этого процесса, - деньги и право голоса.

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Новые члены как правило беднее, и в обозримом будущем на них может уйти значительная часть средств, выделяемых в рамках политики сплочения. Все 10 стран, вступивших в Евросоюз в 2004 году, имели ВВП значительно меньше, чем в среднем по блоку.

Некоторые модели также предсказывают, что Украина, будучи крупной сельскохозяйственной державой, может стать единственным нетто-получателем средств, выделяемых в рамках Единой аграрной политики.

Другая часто упоминаемая проблема связана с потенциальным влиянием новых членов на процесс принятия решений. Ожидается, что будет сложнее найти консенсус, необходимый для быстрого реагирования на неожиданные вызовы, если использование единогласия не будет еще более ограничено в пользу голосования квалифицированным большинством.

В последние годы эти опасения усилились, поскольку государства-члены все чаще используют свое право вето для замедления принятия решений и получения уступок. Например, Венгрия заблокировала некоторые санкции против российских олигархов и добилась существенного смягчения эмбарго на поставки российской нефти. Франция и Германия также использовали правило единогласия в своих интересах.

Бонд заявил Euronews, что эти опасения в значительной степени преувеличены, и ЕС смог адаптироваться к различным кризисам за последние два десятилетия.

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Возможность постепенной интеграции

По мнению обоих экспертов, все эти проблемы ЕС мог бы легко решить с 2004 года, если бы был импульс к расширению. Вторжение России в Украину как раз и дало такой импульс.

"Вначале смысл (расширения) заключался в консолидации Европы в контексте противостояния Восток-Запад, - сказал Лене. - А теперь снова пришло понимание того, что между ЕС и Россией не должно быть "буферных зон".

Одна из идей, которая все больше набирает силу, заключается в постепенной интеграции, когда странам-кандидатам разрешается присоединяться к некоторым аспектам политики и программам ЕС по мере постепенного вступления.

Эта концепция, отстаиваемая президентом Франции Эммануэлем Макроном, нашла поддержку в Северной Македонии.

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"Мы считаем, что процесс присоединения должен быть направлен не только на конечную цель, которой всегда должно оставаться полноправное членство, но и на интеграцию стран-кандидатов в структуры ЕС по мере выполнения реформ - до вступления", - сказал посол Исмаили в интервью Euronews. - Разрыв между государствами-членами и кандидатами должен сокращаться, а не постепенно увеличиваться, как это происходит сейчас".