Еврокомиссия провела в Брюсселе инвестиционный форум "Глобальные ворота". Это альтернатива китайской инициативе "Один пояс и один путь»

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Развивающиеся страны говорят, что им необходимы сотни миллиардов евро для вложения в инфраструктуру и поднятия жизненного уровня населения. Лидеры 20 из них обсудили на форуме в Брюсселе ход выполнения программы инвестиционного сотрудничества, начатой два года назад, которая называется «Глобальные ворота". Глава Еврокомиссии сказала гостям, что предложить деньги могут многие, но страны-члены ЕС делают это, руководствуясь общими ценностями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Глобальные ворота призваны предоставить странам выбор, и лучший выбор. Потому что для многих государств мира инвестиционные возможности не только ограничены, но и связаны с большим количеством условий и очень высокой ценой. Иногда за это расплачивается окружающая среда. Иногда это лишает прав трудящихся. Иногда привлекаются иностранные рабочие. А иногда ставится под угрозу национальный суверенитет».

ЕС пытается инвестировать через "Глобальные ворота" дополительно 300 миллиардов евро до 2027 года, зная, что аналогичная китайская инициатива «Один пояс-Один путь» уже вложила за последнее десятилетие триллион долларов. Брюссель подписал несколько соглашений со столицами Азии и Африки, в частности, с Даккой. Проекты зеленой энергетики в Бангладеш получат 45 миллионов евро в виде грантов ЕС и кредит в 350 миллионов от Европейского инвестиционного банка. Глобальная конкуренция за геополитическое влияние вынудит Бангладеш участвовать в китайской инициативе и рассматривать каждое предложение с обеих сторон по отдельности.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед:

«Ради нашего развития, мы всегда оцениваем любой чей-нибудь проект и любую обещанную помощь. Мы берем кредиты, но затем возвращаем их с процентами. Мы попробуем все, что будет полезно для Бангладеш. Но мы принимаем это осторожно, чтобы мы могли ответить на эту поддержку и эти кредиты погасить».

Основные 5 сфер для вложений европейских капиталов это: цифровые технологии, энергетика и климат, транспорт, здравоохранение, образование и исследования.

Евросоюз ожидает, что партнеры захотят участвовать в его "Зелёной сделке" и со своей стороны обеспечат его странам-членам доступ к важнейшим источникам сырья.

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передает:

«Критики говорят, что "Глобальные ворота" еще сами нуждаются в развитии и пока не могут обеспечить Евросоюзу большее геополитическое влияние в мире. Реальность такова, что 18 стран-членов ЕС в прошлом подписали инициативу КНР, и многие крупные компании Союза также имеют китайские инвестиции".