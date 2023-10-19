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Срочная новость. Махса Амини и иранские правозащитницы - лауреаты премии Сахарова 2023

Митинг в память о Махсе Амини
Митинг в память о Махсе Амини Авторское право Hawre Khalid/AP
By Euronews
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Объявление лауреата состоялось в Европейском парламенте

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22-летняя иранка Махса Амини и движение "Женщина, жизнь, свобода", основанное после ее гибели, получили от Европейского парламента премию Сахарова "за свободу мысли".  

"За женщин, за жизнь, за свободу", — говорится в сообщении  Европарламента в X (бывший Twitter).

Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что смерть Амини ознаменовала переломный момент и стала стимулом для женского движения, которое творит историю и выступает за достоинство и свободу в Иране".

Мецола также сказала, что эта премия - дань смелым женщинам, мужчинам и молодёжи Ирана, которые борются за изменения в своей стране.

14 сентября 2022 года иранская полиция морали арестовала Махсу Амини, обвинив её в несоответствующем строгому дресс-коду Исламской республики ношение хиджаба. Девушка скончалась под стражей. 

Ее смерть вызвала массовые протесты против правящего режима Тегерана. В ходе их подавления погибли сотни людей.

Другими кандидатами на премию Сахарова нынешнего годы были Вильма Нуньес де Эскорсия и епископ Роландо Хосе Альварес Лагос (Никарагуа); а также женщины, борющиеся за бесплатный, безопасный и легальный доступ к абортам: Юстина Выджиньска (Польша), Морена Эррера (Сальвадор) и Колин МакНиколас (США).

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