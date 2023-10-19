By Euronews

Объявление лауреата состоялось в Европейском парламенте

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22-летняя иранка Махса Амини и движение "Женщина, жизнь, свобода", основанное после ее гибели, получили от Европейского парламента премию Сахарова "за свободу мысли".

"За женщин, за жизнь, за свободу", — говорится в сообщении Европарламента в X (бывший Twitter).

Jina Mahsa Amini and the Woman, Life, Freedom Movenment in Iran have been awarded the European Parliament’s 2023 Sakharov Prize for Freedom of Thought.



For Women, for Life, for Freedom. pic.twitter.com/59CyYHluWH — European Parliament (@Europarl_EN) October 19, 2023

Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что смерть Амини ознаменовала переломный момент и стала стимулом для женского движения, которое творит историю и выступает за достоинство и свободу в Иране".

Мецола также сказала, что эта премия - дань смелым женщинам, мужчинам и молодёжи Ирана, которые борются за изменения в своей стране.

14 сентября 2022 года иранская полиция морали арестовала Махсу Амини, обвинив её в несоответствующем строгому дресс-коду Исламской республики ношение хиджаба. Девушка скончалась под стражей.

Ее смерть вызвала массовые протесты против правящего режима Тегерана. В ходе их подавления погибли сотни людей.

Другими кандидатами на премию Сахарова нынешнего годы были Вильма Нуньес де Эскорсия и епископ Роландо Хосе Альварес Лагос (Никарагуа); а также женщины, борющиеся за бесплатный, безопасный и легальный доступ к абортам: Юстина Выджиньска (Польша), Морена Эррера (Сальвадор) и Колин МакНиколас (США).