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Иран

Иран: 40 дней со смерти Махсы Амини

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 Yulia Gritsay
Протесты против режима в Иране. Берлин, Германия. 22 октября 2022.
Протесты против режима в Иране. Берлин, Германия. 22 октября 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Markus Schreibe

На сороковые сутки со дня гибели Махсы Амини несколько тысяч человек пришли к её могиле в иранском городе Секкез, откуда девушка была родом. Толпа выкрикивала лозунги: "Женщина, жизнь, свобода" и "Смерть диктатору".

Еще накануне полиция Ирана заблокировала въезд в Секкез и увеличила количество своих сотрудников на его улицах. Правозащитники сообщают также, что во время траурной церемонии на кладбище в демонстрантов начали стрелять.

22-летняя Махса Амини умерла 16 сентября после того, как её задержала полиция нравов, обвинив в неправильном ношении хиджаба. Смерть девушки спровоцировала масштабную волну протестов в Исламской республике.