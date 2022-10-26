Иран: 40 дней со смерти Махсы Амини

На сороковые сутки со дня гибели Махсы Амини несколько тысяч человек пришли к её могиле в иранском городе Секкез, откуда девушка была родом. Толпа выкрикивала лозунги: "Женщина, жизнь, свобода" и "Смерть диктатору".

Еще накануне полиция Ирана заблокировала въезд в Секкез и увеличила количество своих сотрудников на его улицах. Правозащитники сообщают также, что во время траурной церемонии на кладбище в демонстрантов начали стрелять.

22-летняя Махса Амини умерла 16 сентября после того, как её задержала полиция нравов, обвинив в неправильном ношении хиджаба. Смерть девушки спровоцировала масштабную волну протестов в Исламской республике.