Евродепутаты требуют "гуманитарной паузы" для спасения людей в Газе

В четверг усилилось давление на Евросоюз с целью найти практические решения для спасения жизней в секторе Газа. Евродепутаты приняли резолюцию с призывом к "гуманитарной паузе".

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Резолюция, не имеющая юридического веса, была принята после того, как США наложили вето на аналогичный текст Совета Безопасности ООН, призывающий к гуманитарным паузам для доставки жизненно важной помощи миллионам жителей Газы.

Однако послы арабских стран в ЕС в четверг осудили отсутствие решительных действий со стороны блока и его неспособность добиться прекращения огня.

"Я прошу большего. Я прошу Евросоюз немедленно использовать все свои средства для оказания давления на Израиль. Израиль должен прекратить , чтобы Израиль признал, что он должен прекратить массовые убийства, нападения на мирных жителей, детей и женщин в Газе, - заявил журналистам в Брюсселе посол Палестинской автономии в ЕС Абдельрахим Альфарра.

Благотворительные организации также критикуют Европарламент за его "робкий жест", заключающийся в призыве к гуманитарной паузе, а не к полному прекращению огня.

Евросоюз подвергается жесткой критике за нескоординированную реакцию на конфликт, включая противоречивые заявления о возможной приостановке критически важной помощи палестинцам. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также находится под пристальным вниманием за ее неизменную поддержку Израиля и нерешительность в призывах к соблюдению международного гуманитарного права.

В четверг послы арабских стран также заявили, что Израиль несет ответственность за ракетный удар по арабской больнице Аль-Ахли, где в результате взрыва погибли сотни людей. Израиль утверждает, что ракету случайно выпустили боевики палестинской группировки "Исламский джихад".

Депутаты Европарламента присоединились к призывам провести независимое расследование причин взрыва.

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