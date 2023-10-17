Саммит ЕС: поиск общей позиции в отношении войны Израиля и ХАМАС

Главы государств и правительств Евросоюза обсудили в режиме видеоконференции обострение напряженности на Ближнем Востоке. После недели разногласий лидеры ЕС пытались выработать общую позицию в отношении войны Израиля и ХАМАС.

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Минута молчания в память о жертвах терактов в Израиле, ударов по палестинским территориям, а также вылазок джихадистов в Бельгии и Франции. С такой виртуальной церемонии начался внеочередной саммит Евросоюза. В режиме видеоконференции лидеры ЕС пытались выработать позицию в отношении войны Израиля и ХАМАС. За минувшую недели Брюссель делал на эту тему противоречивые заявления. 27 стран-членов ЕС и руководители его учреждений выразили поддержку Израилю.

Однако глава Евросовета Шарль Мишель потребовал от него не устраивать осаду сектора Газа:

«Когда вы разрушаете базовую инфраструктуру, когда вы перекрываете доступ к воде, когда вы отключаете электричество, если вы не разрешаете доставку еды, это не соответствует международному праву».

Такое выражение благосклонности к палестинцам произвучало после того, как с их представителями не встретилась глава Еврокомиссии, побывавшая в Израиле на прошлой неделе. Урсулу фон дер Ляйен обвинила в том, что она дала израильтянам карт бланш на применение силы. Спорным оказалась и вопрос помощи калестинцам, когда еврокомиссар Оливер Вархаи самовольно объявил о ее приостановке. С тех пор Евросоюз решил утроить эту помощь, но направить её людям, которые больше всего в ней нуждаются.

Урсула фон дер Ляйен:

«Террористами являются ХАМАС, а не палестинский народ. Поэтому мы должны заботиться о палестинском народе и его гуманитарных потребностях. Нет никаких противоречий в том, чтобы проявлять солидарность с Израилем и действовать ради гуманитарных нужд палестинцев».

Главы государств и правительств ЕС назвали также будущие задачи в отношении Ближнего Востока: не допускать распространение конфликта за пределы региона, не допускать того, чтобы напряженность там разжигала экстремизм в Евросоюзе. Страны-члены также призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.