"Шенгенская зона не работает": Румыния будет добиваться расширения соглашения

By Euronews

Румыния наравне с Болгарией добивается присоединения к соглашению, но против выступает Австрия. Вена считает, что перед приемом новых членов система "нуждается в починке"

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Шенгенская зона "больше не работает" и "практически уже не существует". Президент Румынии Клаус Йоханнис подверг критике позицию Австрии, которая пытается заблокировать присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену. Йоханнис подтвердил, что его страна будет продолжать добиваться присоединения, несмотря на противодействие, но отметил, что сама концепция открытых границ ставится под сомнение миграционным кризисом. "Кому-то может показаться, что мы хотим заключить соглашение, которое больше не работает. Это вопрос, который мы должны задать себе", - сказал Йоханнис. В то же время румынский президент заявил, что, по его мнению, присоединение Румынии и Болгарии поможет решить эту проблему, а также будет способствовать реформированию Шенгенского соглашения.

Нежелательность пересмотра Шенгена - один из ключевых пунктов австрийской позиции. Канцлер Карл Нехаммер (после встречи с болгарским коллегой во вторник) подчеркнул, что Вена не имеет ничего "личного" против Болгарии и Румынии; Нехаммер согласен с тем, что обе страны соответствуют критериям, но вся система "сломана" и должна быть переработана, и только после этого может быть вновь поднят вопрос о ее расширении.

В качестве последнего примера усиления пограничного контроля министр внутренних дел Словении объявил в четверг о продлении контроля на хорватской и венгерской границах еще на два месяца сверх первоначального 10-дневного периода, который заканчивается в понедельник 30-го октября. Словения ввела усиленные меры безопасности на своих границах на прошлой неделе, ссылаясь на напряженность на Ближнем Востоке, которая увеличивает риски, связанные с терроризмом и организованной преступностью.

Болгария и Румыния уже более десяти лет не могут получить доступ к Шенгену. Еврокомиссия одобрила двойную заявку еще в 2011 г., заявив, что обе страны соответствуют всем критериям. Европарламент принял несколько резолюций, призывающих страны-участницы предоставить доступ. Испания заявила, что присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне является одним из главных приоритетов во время ее председательства в Совете ЕС. Мадрид надеется, что вопрос будет решен в декабре, на заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам. В сентябре в своем заявлении о положении дел в Союзе Урсула фон дер Ляйен заявила: "Болгария и Румыния являются частью нашей Шенгенской зоны, так давайте же, наконец, впустим их в нее без дальнейших проволочек".

В предыдущие годы заявка была заблокирована рядом стран, включая Францию и Германию, которые сомневались в способности Софии и Бухареста бороться с коррупцией и организованной преступностью. Теперь на пути у них стоит Австрия, которая заявляет, что не сомневается в соответствии двух стран критериям, но требует реформировать всю концепцию Шенгенского соглашения перед дальнейшим расширением.