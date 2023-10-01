Шенген: контроль на границах возвращается?

Некоторые страны Шенгенской группы возобновили проверки на внутренних европейских границах. В качестве причины указывается миграционный кризис, с которым вновь столкнулся ЕС. Не помешает ли это присоединению к Шенгенскому пространству Румынии и Болгарии, которые ждут своей очереди уже больше 15 лет?

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Один из главных принципов Шенгенского соглашения - свобода передвижения граждан, поэтому пограничный контроль на внутренних границах стран, входящих в группу, не осуществляется.

Однако в договоре есть пункты, предусматривающие временное восстановление погранконтроля, в первую очередь, когда это касается угрозы государственному порядку или внутренней безопасности.

В 2023 году не менее семи государств Шенгена воспользовались этими положениями Кодекса о границах.

"Шенгенский кодекс о границах позволяет странам-участницам вновь вводить пограничный контроль в случае серьезной угрозы их национальной безопасности при условии эта мера необходима в качестве крайнего средства и носит временный характер. Сейчас государства Шенгенской группы трактуют эти условия очень широко, - отмечает доцент кафедры политологии Мессинского университета Эудженио Кусумано.

По словам политолога, в этой ситуации создается "эффект домино": соседние с возвращающим контроль на границе государством страны следуют его примеру.

"Восстановление пограничного контроля используется как сигнал для общественности - правительство жестко относится к миграции", - говорит Кусумано, отмечая что это весьма привлекательная стратегия в период роста популистских настроений.

"То, что мы видим сейчас, - еще один пример хрупкости Шенгенской зоны. Германия, а теперь и другие страны-члены восстанавливают пограничный контроль. Это происходит по нескольким причинам, в том числе и политическим. В частности, это связано с предстоящими выборами на местном и национальном уровнях, оказывает давление на центральные правительства", - говорит руководитель миграционной программы Центра европейской политики Альберто-Хорст Нейдхардт.

По его словам, это также связано с прибытием большого числа мигрантов в страны Южной Европы. Благодаря отсутствию границ беженцы свободно передвигаются по континенту, и в некоторых странах ЕС в последние месяцы наблюдается резкий рост числа прощений о предоставлении убежища. В частности, в Германии.

То, что мы видим сейчас, - ещё один пример хрупкости Шенгенской зоны руководитель миграционной программы Центра европейской политики Альберто-Хорст Нейдхардт

Берлин объясняет возобновление проверок на границах с Польшей и Чехией борьбой с торговцами людьми. Усиливает наблюдение за пересечением своей границы с недавно присоединившейся к Шенгенской зоне Хорватией Словения.

"Зачастую речь идет только о выборочных проверках. Они останавливают лишь часть пересекающих границу людей. На самом деле это не является полным восстановлением внутренних границ. Это символическая мера. Шенгенская система в полном порядке. Это одно из величайших достижений европейской интеграции", - убежден политологЭудженио Кусумано.

Немецкий полицейский останавливает микроавтобус на границе с Польшей для проверки, 28 сентября 2023 года AP

Шенгенское соглашение было подписано пятью странами - Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом - в июне 1985 года. Это произошло на судне "Принцесса Мари-Астрид" на реке Мозель, недалеко от места, где сходятся границы Люксембурга, Франции и ФРГ.

Договор получил название по ближайшему населенному пункту - Шенген.

Позже к нему присоединились почти все страны расширявшегося Евросоюза, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Ирландия из-за отдельного соглашения с Великобританией в Шенген войти не смогла.

Румыния, Ирландия, Болгария и Кипр, хоть и являются членами ЕС, в Шенгенскую зону не входят Euronews

Две страны Евросоюза - Болгария и Румыния - уже больше 15 лет ждут, когда им разрешат присоединиться к Шенгенской группе.

Некоторые эксперты полагают, что это произойдёт до конца 2023 года.

"Вопрос на миллион долларов": когда София и Бухарест станут частью Шенгена

Европейский парламент неоднократно призывал правительства стран группы как можно скорее разрешить Болгарии и Румынии присоединиться к Шенгенской зоне, отмечая, что все необходимые требования они уже выполнили.

В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с посланием "О положении Союза" заявила, что это нужно сделать "без дальнейших проволочек".

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"Это, конечно, вопрос на миллион долларов, и я боюсь, что у меня нет хрустального шара, чтобы предсказать, когда это произойдет, - говорит Альберто-Хорст Нейдхардт из Центра европейской политики.

По словам эксперта, в этом вопросе "опять же большую роль играет политика".

"Все новые члены ЕС должны иметь возможность пользоваться этой привилегией, более сильной и устойчивой Шенгенской системой", - убежден Нейдхардт.

"Долгое время считалось, что они еще не готовы, и путь предстоит долгий. Но на самом деле, похоже, что к концу 2023 года они станут частью Шенгенского пространства. Вероятно, этого можно было бы достичь быстрее, но, по крайней мере, они уже на этом пути", - сказал в беседе с Euronews политолог Эудженио Кусумано.

Для включения в Шенгенское пространство новых членов необходимо, чтобы за них проголосовали все страны группы.

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Нидерланды и Австрия блокируют вступление Болгарии и Румынии, заявляя, что именно через них в ЕС попадает большое количество мигрантов, направляющихся в Европу по так называемому "балканскому маршруту".