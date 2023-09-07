"На разминирование уйдут годы": глава Госдепа посетил деокупированные районы на севере Украины

Во второй день своего визита Энтони Блинкен посетил подразделение погранслужбы Украины, спустился в подвал школы, где россияне удерживали гражданских, а также пообещал дополнительную помощь в разминировании.

"Посмотрели, как пограничники защищают Украину" – после встречи с Владимиром Зеленским и неформального общения с министром иностранных дел в киевском "Макдональдсе" глава Госдепа посетил одно из подразделений погранслужбы Украины на окраине столицы.

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Как говорится в заявлении ведомства, госсекретарь США сел за руль переданного американцами бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP. Блинкену также показали сбитые российские дроны.

Вашингтон обещает направить Киеву ещё 190 противоминных броневиков.

Высокопоставленный американский чиновник также съездил в деокупированные в прошлом году районы Черниговской области. Он заявил, что разминирование этой зоны займёт годы, а также пообещал оказать дополнительную финансовую помощь в размере 90,5 млн долларов.

"Необычайная стойкость украинского народа" – госсекретарь посетил школьный подвал в селе Ягодное, где россияне удерживали сотни гражданских лиц.

Блинкен высказался и о последствиях ракетного удара по Константиновке: "Буквально вчера прогремел взрыв на рынке, погибли 17 человек или даже больше, многие получили ранения. Зачем наносить удар по рынку? Это то, с чем украинцы сталкиваются ежедневно".

Трагедия в Константиновке: новые данные о жертвах

В полиции Донецкой области уточнили данные по жертвам: по последней информации, атака, в которой Киев обвиняет российских военных, унесла жизни 16 человек, а не 17, как было заявлено ранее.

Минобороны РФ не комментирует произошедшее.

Некоторые независимые обозреватели предположили, что на рынок могла случайно упасть украинская ракета.

Атаки дронов в России

В российских регионах вновь работала система ПВО.

Налёту беспилотников впервые подверглась Ростовская область. Один из дронов упал в центре Ростова-на-Дону, возле здания штаба Южного военного округа.

Минобороны отчиталось также об уничтожении БПЛА в Брянской области и в подмосковном Раменском.

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Генералам представили Умерова

Президент Украины представил генералитету ВСУ нового министра обороны Рустема Умерова, назначение которого накануне утвердила Верховная Рада.

Среди приоритетных задач нового главы ведомства, обозначенных главой государства, – реформирование вооружённых сил в соответствии со стандартами НАТО, а также борьба с коррупцией.

"Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства", – заявил Зеленский.