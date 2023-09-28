НАТО обещает Украине боеприпасы для уничтожения российских войск

Заявления о дальнейшей военной помощи и о поддержке евроатлантических устремлений Киева прозвучали в ходе официальных визитов в Украину министров обороны Франции и Великобритании, а также генсека НАТО.

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Североатлантический альянс планирует поставить Украине боеприпасы и снаряжение ещё на 2,5 млрд долларов. Об этом в ходе визита в Киев заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вслед за министрами обороны Франции и Великобритании он заверил украинские власти в неизменной поддержке в противостоянии российской агрессии. На переговорах речь шла и о стремлении Украины присоединиться к альянсу.

Каждый метр, который возвращают украинские войска, — это метр, который теряет Россия. И здесь наблюдается разительный контраст: украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу. Москва борется за имперские иллюзии. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров со Столтенбергом с уверенностью говорил о евроатлантическом курсе страны:

«Сегодня это уже де-факто разговор между союзниками и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время».

Киев добивает от НАТО также поставок средств ПВО, особенно в преддверии зимы – для защиты электростанции и критически значимой инфраструктуры от российских ударов. Зеленский в ходе встречи со Столтенбергом напомнил о десятках налётов дронов и ракетных обстрелов украинских городов в последние месяцы.