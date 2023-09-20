Европарламент осудил в среду "бездействие" ЕС в ответ на обострение карабахского кризиса. Депутаты призвали ввести санкции против Баку

Члены Комитета Европарламента по иностранным делам в среду утром призвали ввести санкции в отношении Азербайджана за его военные действия против Нагорного Карабаха. Другие депутаты также осудили акты насилия, имевшие место в регионе за предыдущие сутки, и призвали срочно наказать Баку ограничительными мерами, включая прекращение импорта азербайджанских энергоносителей в ЕС.

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Рейнхард Бутикофер, "зелёный" депутат из Германии:

"По-моему, весьма позитивно, что Европарламент в значительной степени един по этому вопросу. От консерваторов до зелёных, включая все демократические фракции, мы заняли одну и ту же позицию. Действительно, ЕС должен действовать, добавлять санкции, прекратить импорт газа. Такие шаги мы должны предпринять».

В июле прошлого года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Баку для переговоров по газу. Она похвалила президента Алиева как надежного партнера:

«Вы действительно являетесь для нас важнейшим энергетическим партнёром. Вы всегда были над_ё_жны».

Либеральный депутат от Франции сказала Euronews, что лидеры ЕС проигнорировали предупреждения относительно намерений азербайджанского руководства в регионе. Натали Луазо призвала проводить жёсткую линию в отношении Баку, поскольку, по её словам, дипломатические усилия главы Совета ЕС Шарля Мишеля и попытки посредничества между Азербайджаном и Арменией провалились:

«Я призываю страны-члены осознать свои недоработки и принять меры быстро и решительно. Потому что их слабость и бездействие были восприняты президентом Алиевым как зелёный свет для движения вперед. Только послушайте, что говорят он и его министры: они хотят, чтобы на коленях стоял не только Нагорный Карабах, они даже не упоминают Армению, называя её Западным Азербайджаном. Какой ещ катастрофы мы ждем, прежде чем действовать?»

Во вторник качестве первой реакции на обострение карабахского кризиса верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал Баку прекратить боевые действия. В среду Брюссель пояснил, что любые санкции против Азербайджана нуждаются в единогласном одобрении 27 стран-членов.