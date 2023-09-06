ЕС отстаёт от США по поощрению экологически чистых производств

В мире развернулась гонка за внедрение «зелёных» технологий. Брюссель немного отстаёт от Пекина и Вашингтона по переходу на возобновляемые источники энергии и очищению производств.

Европейский союз участвует в международной гонке за «зелёные» технологии. К такому выводу приходит исследование, опубликованное в среду в Брюсселе аналитическим центром "Стратегические перспективы" (Strategic Perspectives). По усилиям в защиту климата планеты авторы сравнили ЕС с КНР, США, Японией и Индией. В исследовании отмечается, что в мире резко усилилась промышленная конкуренция за сокращение выбросов углекислого газа .

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В то время, как Китай лидирует в глобальной гонке по многим показателям, ЕС был в прошлом году первым по выработке энергии из возобновляемых источников, вторым по инвестициям в экологически чистое производство и вторым по количеству рабочих мест в этих отраслях.

Центр "Стратегические перспективы" отметил достижения Евросоюза в выполнении "Зелёной сделки", но призвал его не почивать на лаврах, особенно после представления в прошлом году в США Закона о сокращении инфляции, в рамках которого Америка потратит почти 400 млрд долларов на борьбу с загрязнением окружающей среды.

Линда Калчер из центра "Стратегические перспективы":

"Зелёная сделка" приведена в качестве хорошего примера, но её практические достижения пока не слишком велики. Следующему составу Еврокомиссии будет важно наращивать масштабы этой работы особенно после того, как Закон о сокращении инфляции снова вывел Америку на передовые позиции. Есть реальная угроза того, что Евросоюз окажется позади Соединённых Штатов».

По мнению брюссельского аналитического центра, 27 стран-членов должны удвоить свои усилия по спасению климата, использовать для этого больше инноваций и производственых ресурсов, иначе Союз столкнётся с серьезными промышленными и стратегическими последствиями.

Линда Калчер из центра "Стратегические перспективы":

«Тогда мы станем более зависимы от импорта от других стран и регионов. А некоторые наши компании уже говорят, мол, мы будем получать больше субсидий в Соединённых Штатах, поэтому мы собираемся переехать в Америку и перенести туда свои мощности. А наша зависимость от солнечной энергии сейчас и без того довольно высока».

Авторы доклада с тревогой отмечают, что в Евросоюзе накапливается "усталость" от климатических усилий, которые не приносят заметного результата; раздаются призывы взять в этой деятельности паузу. При том, что Китай и Соединённые Штаты не сбавляют скорости в этой гонки, ЕС может упустить возможности для экономического роста, связанные с внедрением зеленых технологий.