Программа "О положении Союза": Еврокомиссия назвала технологических гигантов "цифровыми привратниками". Оптимист Эрдоган посетил агрессивного Путина. Россия используют чужую слабость. Люди бессильны перед природной стихией

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Чтобы мы делали в наши дни без таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft и TikTok? Продукты и услуги этих технологических гигантов стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они стали доминирующими «привратниками» современной онлайн-экосистемы. Настолько доминирующими, что Европейская комиссия на этой неделе ужесточила правила в попытке не допустить монополизации их цифровых доменов.

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Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон:

«_Это очень важная веха на пути к свободе и инновациям в интернете, поскольку наиболее влиятельные онлайн-компании, мы называем их "привратниками", теперь будут вынуждены играть по нашим правилам, нашим европейским правилам_».

Это всё довольно сложно. Но достаточно сказать, что ни одна из этих крупных технологических компаний теперь не может ограничивать конкуренцию на своих платформах. Больше выбора для потребителей – такова цель.

Когда дело касается украинского зерна, то у потребителей нет выбора – они либо получают его, либо нет. Это зависит от российских ударов по украинской сельскохозяйственной инфраструктуре.

Летом Россия вышла из спонсируемого ООН соглашения, которое позволяло Украине отправлять миллионы тонн зерна из своих черноморских портов в пункты назначения по всему миру.

Оптимист Эрдоган посетил агрессивного Путина

На этой неделе президент Турции Эрдоган посетил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы возобновить сделку по зерну. Путин хочет, чтобы в качестве одного из условий с его страны были сняты западные санкции – чего, конечно, не произойдет. Тем не менее, Эрдоган был настроен оптимистично.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

«В этом контексте, в консультации с Организацией Объединенных Наций, мы подготовили новый пакет предложений, обещающих значительный прогресс. Я считаю, что посредством этого нового процесса можно добиться результатов».

Отсутствие украинского зерна на мировых рынках представляет серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности, хотя Россия это отрицает. Москва нацелилась не только на сельское хозяйство Украины - Россия агрессивно подрывает и другие части украинской экономики.

Ко мне присоединяется исследователь из Центра Карнеги-Европа Оливия Лазард.

Гробе: ЕС обеспокоен поставками из Украины не только зерна, но и природного сырья, которые оказались в подвешенном состоянии. А эти материалы необходимы Евросоюзу для осуществления "Зеленой сделки». Как война влияет на это партнерство?

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Лазард: Оно полностью остановлено с 2021 года, года, когда Евросоюз и Украина заключили соглашение о стратегическом партнерстве по сырьевым материалам и приступили к его реализации. Украина была лишь второй страной после Канады, которая стала таким партнёром ЕС. Добыча и переработка критически важного сырья необходимы Евросоюзу для энергетического перехода и выполнения своего закона о климате. Учитывая, что множество месторождений расположено в восточных частях Украины, возникает вопрос, как они будут разрабатываться в будущем. Подлежит сомнению не стратегическое партнерство, а то, как оно будет развиваться в будущем.

Россия использует чужую слабость

Гробе: Справедливо ли говорить, что Россия эксплуатирует украинскую экономику и ворует у Украины?

Лазард: Россия разрушает промышленный потенциал Украины, который является основным сегментом экономического роста Украины. Так было в прошлом, это происходит в настоящем и будет в будущем, даже если оно предусматривает сценарий зеленого роста. Россия пытается сделать так, чтобы Украина не могла добывать собственные ресурсы под своим управлением. Россия пытается прибрать к рукам часть месторождений, которые понадобятся миру в будущем, чтобы другие страны имели гораздо меньший доступ к украинским ресурсам.

Гробе: Какова конечная цель Путина, чего он пытается достичь в экономическом плане?

Лазард: Это очень сложная игра. Война, очевидно, является результатом целого набора факторов. Ее нельзя свести к одному ключевому вопросу, даже к вопросу критически важных полезных ископаемых. У Кремля уже давно есть стратегия, направленная на то, чтобы нарастить свою способность к устойчивости и самодостаточности в будущем, а также попытаться диверсифицировать свою экономику в ожидании ряда различных потрясений, включая тех, что связаны с климатом. И у России есть значительные конкурентные преимущества, которые она пытается усилить посредством вторжения в Украину, что, по сути, представляет собой долгосрочную ставку на очень нестабильные формы будущего.

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Гробе: Каким должен быть ответ Европы, как должен реагировать ЕС?

Лазард: Европейский Союз и его страны-члены ведут техническую, финансовую и технологическую подготовку к энергетическому и экологическому переходам. Что нам нужно сделать, так это, по сути, наладить разведку, пытаясь понять, как изменения климата повлияют на безопасность, на новую геоэкономическую конкуренцию за большой набор продуктов, особенно за природные ресурсы. Нам необходимо лучше понимать международные отношения в очень комплексной среде, понимать, как такие страны, как Россия, пользуются чужой слабостью.

Люди бессильны перед стихией

В выпуске прошлой недели мы говорили о бесконечных лесных пожарах в Греции. На этой неделе на страну обрушили библейских масштабов проливные дожди. Сильнейшие штормы особенно поразили центральные города, где улицы была затоплены потоками воды. По данным метеорологической службы, в некоторых районах за один день пролилось такое количество осадков, которое обычно выпадает за год.

Греческий премьер-министр заявил, что с некоторыми погодными явлениями люди не в состоянии справиться, как бы власти не пытались предотвращать наводнения.

Обезоруживающее признание"…