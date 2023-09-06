By Euronews

150 мужчин-просителей убежища нелегально заняли здание в самом центре Брюсселя. Им не хватило мест в приютах из-за новой политики властей. Скоро они и вовсе окажутся на улице. Репортаж.

Всего в 300 метрах от штаб-квартиры главных институтов ЕС находится сквот мигрантов. Там, в условиях, которые трудно назвать пригодными для проживания, тем неменее днюют и ночуют 150 мужчин. Съёмочную группу "Евроньюс" в здании сопровождал Малик, 30-летний приезжий из Сенегала.

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"Мы живём меленькими общинами. Здесь, например, проживает палестинская община, а там - африканская. Большинство людей приехали из Африки, но есть люди из самых разных стран и континентов", - рассказывает он.

Обитатели сквота имеют статус просителей убежища, но мест в специально отведённых приютах им не нашлось: они в Брюсселе переполнены.

Люди живут в ужасных условиях: грязные туалеты, мусор, зловоние и мухи повсюду. И всё же, это лучше, чем мёрзнуть на улице зимой, говорят обитатели.

Но власти объявили, что через две недели освободят нелегально занятое мигрантами здание. Наш собеседник полагает, что он вместе со многими своими соседями окажется без крыши над головой, как и около трёх тысяч мигрантов, ночующих на улицах Брюсселя.

Малик, проситель убежища из Сенегала:

"Мы надеемся, что найдём пристанище в госсистеме, когда на здании повесят замок. Но если не получится, то придётся идти в парки, на станции метро, железнодорожные вокзалы".

Недавно бельгийское правительство постановило отдавать приоритет женщинам, детям, семьям и пожилым людям при распределении мест в центрах по размещению беженцев. На практике это означает, что мужчины-одиночки попросту не будут обеспечены жильём. НПО и сами мигранты протестуют против этого решения.

"Большинство мужчин чувствуют себя ущемлёнными: они ведь тоже люди. Они имеют те же права, что и любой другой человек. Они считают это дискриминацией. Это несправедливое решение. Люди хотят равных прав и справедливости для всех", - жалуется Малик.

Глава местного отделения Amnesty International утверждает, что власти располагают средствами для решения этого вопроса. Например, они могли бы распределить просителей убежища по стране. Но для этого не хватает политической воли из-за давления со стороны ультраправых партий, считают некоторые активисты.

В 2000 году 42 тысячи просителей убежища прибыли в Бельгию, и мы нашли решение. Но сейчас это скорее политический вопрос, чем вопрос материально-технического обеспечения. Филипп Хенсманс глава бельгийского отделения Amnesty International

"В прошлом мы сталкивались с гораздо более сложными проблемами, например, в 2000 году 42 тысячи мигрантов, прошу прощения, просителей убежища, приехали в Бельгию, и мы нашли решение. Но сейчас это скорее политический вопрос, чем вопрос материально-технического обеспечения", - поясняет Филипп Хенсманс, глава бельгийского Amnesty International:

"Что же стоит за этим вопросом?" - спрашивает наш журналист.

"По сути, ультраправые партии настаивают на том, что нужно противостоять мигрантам или лицам, ищущим убежища, как врагам, ответственным за всё плохое, что происходит в стране или в Европе", - отвечает Хенсманс.

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В 2022-м в Бельгии было подано 37 тысяч запросов о предоставлении убежища, что на 40 % больше, чем годом ранее. А в этом году бельгийский Суд первой инстанции признал миграционную политику властей как нарушающую права человека.